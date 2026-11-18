Resumen para apurados
- Científicos del Conicet crearon en Argentina Microbrew.ar, una plataforma para monitorear fermentaciones y reutilizar levaduras eficientemente en cervecerías artesanales.
- El sistema registra variables como pH y temperatura, integrando un dispositivo 3D portátil con IA en desarrollo para analizar la viabilidad celular sin requerir laboratorios.
- La herramienta busca democratizar la biotecnología, reduciendo mermas de insumos y costos operativos para impulsar la competitividad de los productores independientes.
Cada vez hay más cervecerías artesanales y, detrás de cada pinta, hay decisiones que no se ven. Una de las más importantes es saber si la levadura que quedó de un lote todavía sirve para hacer el siguiente. Si la respuesta falla, puede cambiar el sabor, la calidad y hasta hacer perder una producción entera.
Para resolver mejor ese punto, un equipo de investigadores argentino desarrolló Microbrew.ar, una plataforma que permite seguir cada fermentación, comparar lotes y reunir información sobre las levaduras que después podrían reutilizarse.
El proyecto nació en el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (Ipatec), que depende del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue. Detrás del desarrollo está Diego Libkind, Carlos Bertoli, Clara Bruzone, Juan I. Eizaguirre y Julieta Burini.
El equipo combinó microbiología, fermentaciones, ciencia de datos, software e inteligencia artificial con una idea concreta: que una cervecería chica pueda tomar mejores decisiones sin necesitar un laboratorio completo.
El problema está en algo que no se ve
Durante la fermentación, las células de levadura se multiplican entre tres y cinco veces. Eso permite recuperarlas y volver a usarlas en otro lote, algo que puede bajar costos y reducir residuos.
El desafío aparece cuando hay que decidir si esa levadura todavía está en buenas condiciones.
En una gran planta, ese control puede hacerse con equipamiento específico. En una cervecería artesanal, en cambio, muchas veces todo queda repartido entre planillas, anotaciones y la experiencia del productor.
Microbrew.ar busca ordenar esa información en un solo lugar.
La plataforma permite cargar datos como temperatura, pH y densidad, seguir cómo evoluciona cada fermentación y guardar un historial de los lotes. Con el tiempo, eso permite comparar resultados y detectar si una cepa empieza a comportarse de manera distinta.
Para una cervecería tucumana, por ejemplo, la utilidad es fácil de imaginar: si cada lote queda registrado, se puede volver atrás, revisar qué pasó cuando una cerveza salió bien o mal y detectar qué variable cambió.
La IA entra en una segunda etapa
La plataforma ya sirve para organizar y comparar información, pero el equipo busca ir más lejos.
Los investigadores trabajan en una función que podrá analizar fotografías de las levaduras y estimar automáticamente cuántas células hay y cuántas siguen viables. Esa herramienta todavía está en etapa de desarrollo y validación.
Para obtener esas imágenes también crearon el Brewscopio, un dispositivo óptico portátil hecho con piezas impresas en 3D y una cámara digital.
La idea es que funcione como una alternativa más accesible a un microscopio de laboratorio. Así, el productor podría tomar una imagen dentro de la propia cervecería y usarla después para analizar el estado de las células.
Menos descarte y más control
El beneficio no pasa solamente por ahorrar levadura. Cuando una fermentación falla también se pierde agua, malta, energía y horas de trabajo. Tener un seguimiento más preciso puede ayudar a detectar antes algunos problemas y mantener resultados más estables entre un lote y otro.
Microbrew.ar fue desarrollada junto con la empresa de software Innqube y ya cuenta con herramientas disponibles para productores. El análisis automático de imágenes y el Brewscopio, en cambio, todavía atraviesan etapas de prueba.