El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) se vio obligado a postergar la firma del dictamen del proyecto de Reforma Electoral —que incluye la suspensión de las PASO para 2027— al no lograr reunir las diez adhesiones necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Desde la oposición y sectores aliados dejaron trascender que la iniciativa cuenta, por el momento, con ocho firmas: los seis representantes libertarios (Agustín Coto, Patricia Bullrich, Ivanna Arrascaeta, Luis Juez, Nadia Márquez y Belén Monte de Oca) más el respaldo de Eduardo Vischi y Carlos “Camau” Espínola.
Ante este escenario, y tras una directiva que llegó directamente de la Mesa Política del Gobierno Nacional, el senador Agustín Coto anunció que no había voluntad de firmar el despacho y dispuso un cuarto intermedio hasta el mediodía de hoy para continuar las negociaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Bullrich y Martín Menem.
Los emisarios del Ejecutivo buscan destrabar el apoyo de los senadores radicales Rodolfo Suárez y Flavio Fama, o bien convencer a la cordobesa Alejandra Vigo, cuya postura resultó determinante para frenar el tratamiento exprés. Durante la reunión de comisión, Vigo ratificó su acompañamiento a la eliminación de las primarias, pero cuestionó duramente el resto del articulado al calificarlo como “una pésima ley por todo lo que han tratado de incluir”.
La legisladora advirtió que las boletas colectoras propuestas en el borrador son inconstitucionales por alterar la representación de mayorías y minorías en la Cámara alta, criticó los cambios en el financiamiento partidario y reclamó más tiempo para introducir modificaciones, sugiriendo que el debate se limite exclusivamente a la suspensión de las PASO.
Mamarracho
Por su parte, los integrantes del bloque Justicialista monopolizaron el uso de la palabra en la jornada de ayer para rechazar la celeridad impuesta por el oficialismo y calificar el proyecto como un “mamarracho”. Desde el peronismo exigieron la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para explicar el alcance y la autoridad del texto antes de avanzar con cualquier despacho.