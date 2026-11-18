El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) se vio obligado a postergar la firma del dictamen del proyecto de Reforma Electoral —que incluye la suspensión de las PASO para 2027— al no lograr reunir las diez adhesiones necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Desde la oposición y sectores aliados dejaron trascender que la iniciativa cuenta, por el momento, con ocho firmas: los seis representantes libertarios (Agustín Coto, Patricia Bullrich, Ivanna Arrascaeta, Luis Juez, Nadia Márquez y Belén Monte de Oca) más el respaldo de Eduardo Vischi y Carlos “Camau” Espínola.