El Senado puso fecha al debate por la suspensión de las PASO, en medio de la disputa entre Menem y Bullrich
La Comisión de Asuntos Constitucionales tratará el proyecto el próximo martes 17. En La Libertad Avanza no descartan emitir dictamen ese mismo día y llevar la iniciativa al recinto el 26 de noviembre.
Resumen para apurados
- El Senado tratará el martes 17 la suspensión de las PASO, impulsada por el oficialismo para lograr su aprobación antes del fin del período ordinario.
- El debate avanza presionado por Martín Menem sobre Patricia Bullrich, mientras persisten tensiones internas y reclamos de gobernadores sin resolver.
- De obtener dictamen y media sanción el 26 de noviembre, la reforma dependerá de sesiones extraordinarias en Diputados para definir el esquema electoral.
El oficialismo aceleró las gestiones para avanzar con la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El Senado confirmó que el proyecto será tratado el próximo martes 17, a las 15, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en un movimiento que vuelve a poner en evidencia las tensiones internas entre la Casa Rosada y Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.
La decisión se conoció después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reclamara públicamente avanzar con la iniciativa, que permanece trabada en el Senado desde abril. En el oficialismo no descartan conseguir dictamen durante la misma reunión de comisión y llevar el proyecto al recinto el 26 de noviembre.
"Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no las necesita, es algo que venimos planteando hace rato", sostuvo Menem. El riojano definió así una de las prioridades electorales del Gobierno y puso en marcha una nueva presión sobre la Cámara alta para destrabar el debate.
La Casa Rosada tenía previsto convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales durante la próxima semana para intentar avanzar con el dictamen. La convocatoria quedó finalmente establecida para el martes 17, a las 15.
El objetivo del Gobierno es conseguir la media sanción del Senado antes de que termine noviembre. Se trata de un cronograma ajustado, ya que restan apenas dos semanas para el cierre del período ordinario de sesiones. Si la iniciativa supera esa instancia, deberá pasar a Diputados, donde su tratamiento quedaría sujeto a la convocatoria a sesiones extraordinarias.
Sin embargo, el apuro legislativo convive con negociaciones políticas que todavía no muestran resultados concretos. Las conversaciones que encabeza Diego Santilli con los gobernadores no registraron avances significativos. Los mandatarios provinciales reclaman garantías electorales para acompañar la reforma, una condición que complica los planes del oficialismo.
Menem, no obstante, buscó imprimirle velocidad al debate y trasladó parte de la responsabilidad política a Bullrich, con quien mantiene diferencias cada vez más visibles. "Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula", afirmó.
"Obviamente, son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo a la misma hora, el mismo día e ir a levantar la mano apoyando esta decisión", agregó.
Hasta ahora, Bullrich evitó pronunciarse sobre el tratamiento de la suspensión de las PASO. En cambio, utilizó sus redes sociales para enviar una señal a la Casa Rosada sobre otro expediente sensible para el Gobierno: la ley de emergencia en discapacidad.
"Demostramos que podemos solucionarlo hablando", escribió la senadora en X, al confirmar que su bancada está "lista" para tratar la iniciativa. "El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera", señaló.
El mensaje adquirió relevancia por los antecedentes del proyecto de discapacidad y las diferencias que generó dentro del oficialismo. Antes de obtener media sanción en Diputados, la iniciativa había atravesado varios obstáculos por decisiones del Poder Ejecutivo. Además, el proyecto de Presupuesto 2027 incorporaba modificaciones que derogaban aspectos centrales de la ley que, en paralelo, negociaban legisladores libertarios.
La contradicción provocó el malestar de Bullrich, que entonces lanzó una advertencia a sus propios aliados: "No me tomen por tonta".
La interna libertaria suma nuevos capítulos
Las diferencias entre la senadora y la conducción del Gobierno también quedaron expuestas en las últimas semanas a través de distintos movimientos políticos y declaraciones públicas. En ese contexto, Javier Milei difundió en Instagram, después de la partida del papa León XIV, una publicación que volvió a alimentar las especulaciones sobre la interna oficialista.
"Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán", escribió el Presidente junto a una imagen de una embarcación en llamas que se hundía.
Según fuentes oficiales, el mensaje estaba dirigido a Bullrich, en medio de la disputa que mantiene con la Casa Rosada. La publicación se conoció después de que trascendiera que en Balcarce 50 preparaban un encuentro cara a cara con la senadora una vez concluida la visita papal.