El Senado puso fecha al debate por la suspensión de las PASO, en medio de la disputa entre Menem y Bullrich

El oficialismo aceleró las gestiones para avanzar con la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El Senado confirmó que el proyecto será tratado el próximo martes 17, a las 15, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en un movimiento que vuelve a poner en evidencia las tensiones internas entre la Casa Rosada y Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.