Resumen para apurados
- El lateral Leonardo Flores llegó a Tucumán para acordar su incorporación como primer refuerzo de San Martín de cara a la temporada de Primera Nacional.
- El futbolista cuenta con casi 130 partidos en la categoría, viene de jugar en Atlético de Rafaela y ya fue dirigido previamente por el entrenador Alejandro Orfila.
- De concretarse la firma en las próximas horas, el club tucumano sumará experiencia defensiva para consolidar el plantel que buscará el ascenso a Primera.
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