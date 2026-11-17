Resumen para apurados
- ATE solicitará un aumento de emergencia al gobierno de Tucumán a fin de año para mitigar el impacto de la crisis económica en los trabajadores estatales.
- El sindicato formalizará el pedido mediante una nota al Ejecutivo provincial, mientras docentes recuerdan que el reclamo de un bono suele plantearse en estas fechas.
- El planteo abrirá una negociación clave con la administración de Osvaldo Jaldo para definir la pauta salarial y la contención del poder adquisitivo del sector.
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