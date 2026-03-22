Caso $Libra: sociedades offshore, transferencias a paraísos fiscales y la relación entre Novelli y Milei
La documentación incorporada al expediente señala que el lobbista gestionaba pagos periódicos destinados a la promoción de la figura del presidente. Esos montos alcanzaban hasta U$S2.000 y se habrían elevado a U$S4.000 tras su llegada a la Casa Rosada.
El análisis forense del teléfono celular de Mauricio Novelli se convirtió en una pieza central de la investigación judicial que examina los vínculos entre operadores del mundo cripto y el entorno más cercano del presidente Javier Milei. A partir de audios, documentos y registros digitales recuperados por peritos oficiales, el expediente incorpora elementos que colocan a la criptomoneda $LIBRA en el foco de posibles maniobras financieras, al tiempo que abren interrogantes sobre la transparencia en la relación entre actores privados y el poder político.
Los datos obtenidos del dispositivo fueron analizados por el Ministerio Público Fiscal y revelan una trama de contactos, transferencias y estrategias comerciales que contradicen la versión pública sostenida por el mandatario respecto de su participación en la promoción de criptoactivos. Según surge de la causa, las interacciones entre Novelli y el entorno presidencial no habrían sido esporádicas ni circunstanciales, sino parte de una dinámica sostenida en el tiempo.
Uno de los aspectos más relevantes detectados por los investigadores se remonta a mediados de 2023, cuando Novelli, a través de su firma, gestionaba pagos periódicos destinados a la promoción de la figura de Milei. La documentación incorporada al expediente señala que esos montos alcanzaban hasta U$S2.000 mensuales mientras el actual presidente se desempeñaba como diputado, cifra que luego se habría elevado a U$S4.000 tras su llegada a la Casa Rosada. Estos movimientos, según consta en los registros, estaban vinculados a campañas de difusión de contenidos financieros y educativos en redes sociales.
La pesquisa también puso el foco en la estructura financiera que acompañó el desarrollo de $LIBRA. De acuerdo con los peritajes, Novelli y sus socios habrían constituido sociedades en distintas jurisdicciones internacionales, incluyendo Estados Unidos y territorios considerados de baja regulación fiscal. Entre los documentos hallados se encuentra la firma de formularios para la creación de empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, así como registros de operaciones bancarias en Miami y Panamá.
La relación de Novelli y Milei, desde el token $Vulcano
En paralelo, los investigadores detectaron conexiones con plataformas radicadas en las Islas Caimán y movimientos asociados a proyectos previos, como el token $Vulcano, que también fue promocionado por Milei y que registró pérdidas millonarias para inversores tras su colapso. Este antecedente es considerado clave para entender la operatoria detrás de $LIBRA y los riesgos asumidos por quienes participaron en su lanzamiento.
El cruce de información digital permitió reconstruir una secuencia de comunicaciones en fechas clave. En particular, se identificaron interacciones coincidentes con reuniones de alto nivel y con los días previos al lanzamiento oficial de la criptomoneda, ocurrido el 14 de febrero de 2025. En ese período, el teléfono de Novelli registra contactos con direcciones vinculadas a servicios financieros offshore, así como llamadas y mensajes con el presidente y su entorno, incluida Karina Milei.
Uno de los puntos que mayor atención genera en el expediente es la contradicción entre las declaraciones públicas del mandatario y la evidencia digital. Mientras Milei aseguró que su intervención en la promoción de $LIBRA respondió a “un fin altruista”, los peritajes muestran comunicaciones directas antes y después de la difusión del proyecto en redes sociales. Incluso, según consta en la causa, el mensaje promocional fue publicado antes de que el contrato de inversión estuviera plenamente disponible para el público.
El material extraído del teléfono también incluye explicaciones internas sobre la modalidad de pagos a influencers, entre los que se encontraba el propio Milei. En uno de los registros, fechado en julio de 2023, Novelli describe estos desembolsos como “sueldos” de U$S2.000, abonados en criptomonedas, en el marco de estrategias de marketing vinculadas a cursos y productos financieros.
Otro hallazgo relevante corresponde a un borrador de acuerdo empresarial fechado en noviembre de 2024, en el que se planteaban objetivos económicos ambiciosos en torno a $LIBRA, con metas de recaudación por U$S10 millones. El documento también contemplaba la necesidad de establecer canales de diálogo con figuras clave del gobierno, incluyendo al propio presidente, a Karina Milei, funcionarios del gabinete y legisladores.
En ese contexto, los investigadores sostienen que Novelli habría desempeñado un rol central como intermediario entre empresarios del ecosistema cripto y la Casa Rosada. Chats incorporados al expediente sugieren que el lobista filtraba y seleccionaba a los actores con acceso al mandatario, especialmente durante eventos como el Tech Forum de octubre de 2024, donde el ingreso a espacios exclusivos podía implicar costos de hasta U$S50.000.
La causa también documenta encuentros presenciales y el envío de obsequios a funcionarios. Entre ellos, figura una visita a la Casa Rosada en abril de 2024 junto a inversores interesados en desarrollar proyectos vinculados a la imagen presidencial. Algunas de estas iniciativas quedaron suspendidas tras el avance de la investigación.
En la etapa actual, el expediente judicial busca determinar si la creación y promoción de $LIBRA formó parte de una maniobra de “pump and dump”, es decir, inflar artificialmente el valor del activo para luego venderlo con ganancias antes de su desplome. Según la denuncia inicial, el token alcanzó un valor cercano a los U$S5 tras la difusión presidencial, para luego caer abruptamente, afectando a numerosos inversores.
Con el análisis de los dispositivos incautados y la reconstrucción de las operaciones financieras, la Justicia intenta establecer si existieron transferencias indebidas, beneficios económicos o acceso privilegiado a funcionarios. La investigación, encabezada por el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, se orienta a determinar posibles responsabilidades penales en un caso que combina tecnología, política y dinero.