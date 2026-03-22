Caso $Libra: sociedades offshore, transferencias a paraísos fiscales y la relación entre Novelli y Milei

Uno de los aspectos más relevantes detectados por los investigadores se remonta a mediados de 2023, cuando Novelli, a través de su firma, gestionaba pagos periódicos destinados a la promoción de la figura de Milei. La documentación incorporada al expediente señala que esos montos alcanzaban hasta U$S2.000 mensuales mientras el actual presidente se desempeñaba como diputado, cifra que luego se habría elevado a U$S4.000 tras su llegada a la Casa Rosada. Estos movimientos, según consta en los registros, estaban vinculados a campañas de difusión de contenidos financieros y educativos en redes sociales.