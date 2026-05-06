Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ
Resumen para apurados
- Un niño de 12 años sufrió un grave accidente en la peligrosa senda 'Dark Gomero', en Horco Molle, Tucumán, debido a la alta dificultad técnica del circuito para ciclistas inexpertos.
- Ciclistas y docentes advirtieron que el circuito exige experiencia, equipo de protección y bicicletas adecuadas, ya que posee descensos empinados no aptos para principiantes.
- El hecho resalta la necesidad de mayor control y señalización en áreas naturales protegidas para prevenir siniestros y garantizar la seguridad en la práctica de deportes extremos.
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