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Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Ciclistas y profesores advirtieron que el circuito de Horco Molle requiere experiencia, protección y bicicletas adecuadas. “No es un lugar para improvisados, tiene descensos empinados”, afirmaron.

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ
Por Belén Castellano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un niño de 12 años sufrió un grave accidente en la peligrosa senda 'Dark Gomero', en Horco Molle, Tucumán, debido a la alta dificultad técnica del circuito para ciclistas inexpertos.
  • Ciclistas y docentes advirtieron que el circuito exige experiencia, equipo de protección y bicicletas adecuadas, ya que posee descensos empinados no aptos para principiantes.
  • El hecho resalta la necesidad de mayor control y señalización en áreas naturales protegidas para prevenir siniestros y garantizar la seguridad en la práctica de deportes extremos.
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Temas Horco MollePablo Macchiarola
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