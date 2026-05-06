Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

César Soto llegó a juicio 20 años después del crimen. Lo mismo para Kaleñuk. En 2019, cuando el tribunal integrado por los jueces Rafael Macorito, Dante Ibáñez y Carlos Caramutti, condenó al ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, al jefe y al subjefe de Policía, Hugo Sánchez y Nicolás Barrera y al jefe de la Regional Norte, Rubén Brito, ordenó además que se investigue a 40 personas por distintos delitos, entre ellos a la ex pareja de Paulina y al hijo del ex secretario privado de Alperovich. En febrero de 2021, a días de que la causa prescribiera, y con evidentes apuros, ambos fueron imputados: uno por homicidio agravado y el otro por encubrimiento agravado. Era la única manera de sostener una acusación antes de que la causa se cayera para siempre. Pero ayer, luego de escucharse la parte resolutiva de la sentencia, el juez Fradejas tomó la palabra y fue contundente: desde 2021 momento hasta mayo de 2026 no se obtuvo una sola prueba que incriminara a los acusados. “Así no se puede acusar. Había indicios, según el fiscal, pero eso no es suficiente para una condena”, aseveró. Fradejas habló durante una hora. Los jueces, en su nombre, dieron las explicaciones que la familia de Paulina, la de los imputados y toda la sociedad merecen. Fradejas criticó con dureza a Sale. El juez comenzó diciendo que las pruebas contra Soto y Kaleñuk fueron las mismas que se utilizaron durante el juicio en el que se condenó a Di Lella y los policías, y en el que se absolvió a Roberto Luis Gómez, quien había sido acusado como supuesto partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. Según Fradejas, es la primera vez que ven que un mismo expediente es utilizado en dos juicios distintos. Y dio un detalle que, aunque conocido, llamó la atención: quién debía haber llevado adelante la acusación en este juicio era el recientemente fallecido fiscal Daniel Marranzino quien, al no estar de acuerdo con el requerimiento realizado por Sale le dijo que fuera él el que estuviera en el debate ya que a su modo de ver, no había pruebas para sostener la teoría del caso. Por eso Sale terminó como fiscal de Cámara en este caso. “Nunca vi que no se ofreciera ni una sola prueba, en este caso sobre Soto, para tratar de probar que él fue el autor del hecho”, remarcó el juez en su larga alocución. Y profundizó: “La investigación brilla por su ausencia en este proceso”. Y allí desmontó una de las hipótesis que se había bajarado: que Kaleñuk ayudó a Soto a arrojar el cadáver a la vera de la ruta 341 en Tapia. “Aquí se nos había dicho que Soto llamó a Kaleñuk, no se sabe cómo ya que no hay cruces telefónicos, y livianamente le dijo que había matado a su pareja y que necesitaba que él lo ayude a sacar el cuerpo y Kaleñuk le dijo que sí sin problemas”, remarcó Fradejas. Realmente inviable. Y luego amplió sobre Soto y la acusación del fiscal por homicidio agravado. “No se produjo ni una prueba en contra de él. No hay nada. No se hizo una reconstrucción, no se hizo una inspección en el departamento, no se sabe qué pasó con su ropa. Se habla de violencia, pero no hay ningún testigo de esto, son todos dichos de dichos. Para el fiscal son indicios, pero como pruebas no son suficientes para una condena”, dijo. Y luego habló de los tan mentados encubrimientos: según Fradejas, incluso la primera anomalía del caso, la falsedad del acta en la cual los policías aseguraron que habían sido ellos los que habían hallado el cuerpo y no los hermanos Sergio y Marcelo Goitea, tampoco significaba un encubrimiento. “¿Encubrir a quién?”, se preguntó el juez.