El caso $Libra: cronología del escándalo que agitó al Gobierno de Javier Milei

Javier Milei en Budapest

El líder del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) estuvo ayer en Budapest (Hungría), donde se reunió con el presidente del país, Tamás Sulyok, y participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Durante su discurso, Milei calificó al jefe de Estado español, Pedro Sánchez, como un “pichón de tirano” y criticó el modelo de “Estado niñera” y las políticas migratorias europeas. En cambio, aseguró que la Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética del continente. También se refirió a la pobreza en el país y aseguró que bajo su gestión “más de 15 millones” de ciudadanos salieron de la crisis. “Es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente americano visita Hungría. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Estamos muy felices de que por fin lo estemos”, destacó el primer ministro Viktor Orbán sobre la visita de Milei. El jefe de Estado recibió una estatua de porcelana con la figura de un león.