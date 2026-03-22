El caso $Libra: cronología del escándalo que agitó al Gobierno de Javier Milei

El tuit que desató la polémica
El viernes 14 de febrero de 2025, hace un año, el presidente Javier Milei promocionó en X y en Instagram la criptomoneda $Libra, presuntamente ideada para el financiamiento de empresas argentinas. El jefe de Estado escribió: “¡La Argentina liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, y compartió el código del contrato más el link para acceder al sitio. En solo dos horas, el valor de $Libra alcanzó su pico máximo y, de repente, unas pocas billeteras se retiran de la inversión con una ganancia millonaria, mientras que más de 40 mil cuentas pierden todo.
Los días posteriores
El sábado 15, Milei eliminó los posteos sobre $Libra y aseguró que no tenía relación alguna con la iniciativa. En cambio, manifestó que luego de interiorizarse sobre el tema eligió “no seguir dándole difusión”. Al poco tiempo la empresa KIP Protocol apunta que el lanzamiento del token había estado a cargo de la empresa Kelsier Ventures, representada por el empresario Hayden Davis, quien luego confirmó que lideró el proyecto $Libra y que se desempeñaba como asesor del Presidente argentino. Se viralizó una imagen de una reunión entre Davis y Milei. El domingo 16 de febrero los diputados Esteban Paulón, Mónica Fein y Natalia De la Sota piden el juicio político de Milei por “su posible participación en la presunta defraudación vinculada a $Libra”, y en paralelo se presentan al menos cuatro denuncias en la Justicia federal. Mientras tanto, se conoce que Milei tenía un vínculo de extrema confianza con Mauricio Novelli, emprendedor relacionado con el mundo cripto que fue contratado por Davis para “asesoramiento comercial y técnico”.
Más detalles del caso
La semana siguiente, Milei brindó una entrevista al canal TN, junto al periodista Jonatan Viale. En el video sin editar, el asesor presidencial Santiago Caputo irrumpe en la escena para evitar que el presidente tenga un problema judicial con sus dichos. Luego, el sitio CoinDesk difunde chats donde Davis asegura que podía “controlar”, a través de sobornos, a Milei y a su entorno. También por entonces el estudio Burwick Lawre preparó una demanda civil en Estados Unidos por los perjuicios que generó $Libra, representando a más de 200 clientes de distintos países. El Congreso de la Nación debate la creación de una comisión para investigar el Criptogate.
Se reabre el escándalo
A fines del mes pasado, un peritaje informático del Ministerio Público Fiscal al teléfono celular del emprendedor Novelli reveló al menos cinco llamadas telefónicas con Milei, con su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y con Caputo, antes y después del lanzamiento de la criptomoneda y su colapso. También hubo mensajes de WhatsApp y videollamadas. Además, se encontró un presunto acuerdo confindencial entre Milei y Davis, aunque sin firma, con fecha del 29 de enero de 2025. El escrito daba cuenta de una oferta que, se supone, Davis hacía “ad honorem” al Gobierno nacional para asesorarlo. Incluía U$S 1,5 millones de adelanto, un adicional por la misma cifra cuando Milei diera el anuncio sobre que Davis era su asesor, y otros U$S 2 millones por “contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina”. El texto se redactó entre octubre y noviembre de 2024, según consta en el documento. En el celular de Novelli se hallaron otros borradores de contratos, propuestas y proyectos vinculados al mundo crypto.
Pedido de informes y respuesta
El pasado 24 de febrero, el fiscal Eduardo Taiano solicitó informes vinculados a la consulta sobre algún “acuerdo confidencial entre el sr. Hayden Davis y el sr. Presidente de la Nación, Javier Milei, relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras vinculadas con Blockchain y Criptomonedas, presuntamente suscrito con anterioridad al lanzamiento del Token ‘$Libra’”. Y la contestación se dio a través del subsecretario legal de la Presidencia, Juan Manuel Galli, quien aseguró que no existe acuerdo confidencial alguno en el archivo nacional. “Cumplo en informar que, realizadas las consultas pertinentes en el ámbito de competencia de esta Secretaría General de la Presidencia de la Nación, no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial”, replicó, en representación de la oficina a cargo de Karina Milei.
En qué estado está la causa
Más allá de los datos que se divulgaron en los últimos días en torno a la investigación, el caso $Libra continúa en etapa de instrucción. De hecho, aún no hay procesados ni llamados a indagatoria, y las personas investigadas no están formalmente imputadas. El Presidente y su hermana todavía no designaron abogados defensores en el expediente. El fiscal Taiano podría eventualmente emitir el requerimiento de instrucción que formalice las imputaciones.
Javier Milei en Budapest
El líder del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) estuvo ayer en Budapest (Hungría), donde se reunió con el presidente del país, Tamás Sulyok, y participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Durante su discurso, Milei calificó al jefe de Estado español, Pedro Sánchez, como un “pichón de tirano” y criticó el modelo de “Estado niñera” y las políticas migratorias europeas. En cambio, aseguró que la Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética del continente. También se refirió a la pobreza en el país y aseguró que bajo su gestión “más de 15 millones” de ciudadanos salieron de la crisis. “Es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente americano visita Hungría. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Estamos muy felices de que por fin lo estemos”, destacó el primer ministro Viktor Orbán sobre la visita de Milei. El jefe de Estado recibió una estatua de porcelana con la figura de un león.