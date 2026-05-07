Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

¿Cuándo pagan el Voucher Educativo en mayo de 2026?

El calendario de pagos de los Vouchers Educativos es gestionado por la ANSES y se liquida de forma mensual. Para este mes de mayo, los pagos se realizan siguiendo el cronograma de las asignaciones sociales y prestaciones del organismo. Históricamente, los pagos comienzan a acreditarse a partir de la segunda semana del mes, generalmente en conjunto con el calendario de la Asignación Universal por Hijo (AUH), dependiendo de la terminación del DNI del adulto responsable que realizó la inscripción. Es fundamental recordar que la prestación se abonará mensualmente hasta diciembre, siempre que se mantenga la regularidad escolar del estudiante.