Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano inicia en mayo el pago de vouchers educativos vía ANSES para familias argentinas inscritas, con el fin de asistir en el costo de las cuotas escolares.
- Los pagos se liquidan por DNI tras cerrar la inscripción en abril. El subsidio cubre hasta el 50% de la cuota base en colegios con al menos 75% de aporte estatal y bajos ingresos.
- La ayuda se mantendrá hasta diciembre si se garantiza la asistencia escolar y el pago de cuotas. El programa busca sostener la matrícula privada ante la crisis socioeconómica actual.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, mantiene vigente el Programa de Asistencia Vouchers Educativos. Tras el cierre de la inscripción el pasado 30 de abril, miles de familias en todo el país aguardan la acreditación del beneficio para aliviar el costo de las cuotas escolares.
¿Cuándo pagan el Voucher Educativo en mayo de 2026?
El calendario de pagos de los Vouchers Educativos es gestionado por la ANSES y se liquida de forma mensual. Para este mes de mayo, los pagos se realizan siguiendo el cronograma de las asignaciones sociales y prestaciones del organismo. Históricamente, los pagos comienzan a acreditarse a partir de la segunda semana del mes, generalmente en conjunto con el calendario de la Asignación Universal por Hijo (AUH), dependiendo de la terminación del DNI del adulto responsable que realizó la inscripción. Es fundamental recordar que la prestación se abonará mensualmente hasta diciembre, siempre que se mantenga la regularidad escolar del estudiante.
Cómo saber si aprobaron mi solicitud del Voucher Educativo
Si completaste el formulario antes de la fecha límite, podés seguir el estado de tu trámite de la siguiente manera:
Ingresá a la plataforma oficial: voucherseducativos.educacion.gob.ar.
Iniciá sesión con tu usuario y contraseña de Mi Argentina.
Dirigite a la sección "Estado de tu solicitud".
Allí el sistema te indicará si tu solicitud está "En evaluación", "Aprobada" o "Rechazada".
En caso de que el resultado sea "Rechazado" por motivos socioeconómicos o errores en la carga de datos del colegio, recordá que suele habilitarse un periodo de reclamos dentro de la misma plataforma.
Requisitos para mantener el cobro mensual
Para no perder el beneficio durante el ciclo lectivo 2026, las familias deben cumplir con las siguientes condiciones:
Asistencia escolar: se debe garantizar la regularidad del alumno en la institución de gestión privada (con al menos 75% de aporte estatal).
Pago de cuotas: el programa establece que si se adeudan dos cuotas, el beneficio se suspende hasta regularizar la situación. Si la deuda llega a tres cuotas, el beneficio se cancela definitivamente.
Ingresos familiares: el grupo familiar no debe superar el tope de 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
¿De cuánto es el monto del voucher en 2026?
El subsidio cubre hasta el 50% del valor de la cuota programática (la cuota base sin servicios extra como comedor o talleres opcionales). El monto tiene un tope establecido por el Gobierno Nacional y se deposita directamente en la CBU o CVU informada por el titular al momento de la inscripción.