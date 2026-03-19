Caso $Libra: el Senado se convirtió en una caja de resonancia

La Cámara de Senadores de la Nación vivió este miércoles una jornada atípica donde la lógica parlamentaria quedó relegada frente al estrépito de la coyuntura judicial. Lo que debía ser una sesión de trámites administrativos y acuerdos internacionales menores terminó transformándose en un escenario de altísima tensión política, cuando el oficialismo, en una maniobra que desafió la prudencia estratégica, habilitó el recinto y permitió que la oposición desplegara un feroz ataque contra la figura presidencial.
El eje central de la disputa fue el denominado caso $Libra, la presunta estafa piramidal mediante un memecoin que salpica directamente a Javier Milei y a su entorno más cercano. El kirchnerismo, aprovechando la apertura de la sesión, utilizó las cuestiones de privilegio para transformar el debate en una pasarela de denuncias, acusando al primer mandatario de utilizar su investidura para promover un activo financiero que habría perjudicado a miles de ahorristas.
Uno de los discursos más duros fue el del senador rionegrino Martín Soria, quien calificó la situación no como un error aislado, sino como un “modus operandi” de la administración libertaria. Para el ex ministro de Justicia, la participación del Presidente y su hermana, Karina Milei, en el lanzamiento del token configura la figura de un “estafador serial”, rechazando de plano las explicaciones oficiales brindadas hasta el momento sobre el polémico tuit que dio origen a la controversia.
Por su parte, la senadora Juliana Di Tullio elevó la apuesta al ponerle cifras a la acusación, afirmando que el Presidente habría percibido una suma cercana a los cinco millones de dólares por su intervención en la maniobra. La legisladora bonaerense remarcó que el impacto de la estafa alcanzó a unas 40.000 personas, quienes habrían confiado en el activo financiero calculando exclusivamente en el respaldo público otorgado por la máxima autoridad del país.
Poder Judicial
La arremetida opositora no solo apuntó al Ejecutivo, sino que se extendió al Poder Judicial, específicamente contra el fiscal Eduardo Taiano. Di Tullio denunció una supuesta parálisis deliberada de la causa, sugiriendo la existencia de vínculos políticos entre el fiscal y el PRO, y mencionando que el hijo del funcionario judicial ocupa un cargo en la Unidad de Bienes Decomisados bajo la órbita del actual gobierno, lo que viciaría la imparcialidad de la investigación.
Durante más de dos horas, el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados debieron soportar de forma estoica un vendaval de críticas. El kirchnerismo también aprovechó el micrófono para reflotar otros temas sensibles, como el financiamiento universitario y el reciente viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Uruguay en un avión privado, sumando así más ingredientes al cóctel de reproches por la falta de transparencia ética.
La defensa del oficialismo quedó concentrada en la figura de Patricia Bullrich, quien lidera la bancada libertaria en el Senado. Con un tono confrontativo, la ex ministra de Seguridad de la administración libertaria recogió el guante y calificó de “hipócritas” a los miembros del bloque justicialista. La senadora defendió la inocencia de los hermanos Milei, argumentando que la causa estaba cerrada en Estados Unidos por falta de delito y que el ataque opositor era una construcción mediática.
Para contraatacar, Bullrich recordó las condenas por corrupción que pesan sobre referentes del kirchnerismo, mencionando explícitamente a Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou.
Un elemento que sobrevoló el recinto fueron las recientes pericias electrónicas que complicarían la situación de la Casa Rosada. Según lo expuesto por Soria, existen registros de numerosas llamadas entre el lobista de $Libra, Mauricio Novelli, y figuras clave del entorno presidencial como Santiago Caputo y Demian Reidel, lo que debilitaría la teoría de que la promoción del token fue un hecho fortuito o desvinculado de la estructura estatal.