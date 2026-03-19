Caso $Libra: el Senado se convirtió en una caja de resonancia

Uno de los discursos más duros fue el del senador rionegrino Martín Soria, quien calificó la situación no como un error aislado, sino como un “modus operandi” de la administración libertaria. Para el ex ministro de Justicia, la participación del Presidente y su hermana, Karina Milei, en el lanzamiento del token configura la figura de un “estafador serial”, rechazando de plano las explicaciones oficiales brindadas hasta el momento sobre el polémico tuit que dio origen a la controversia.