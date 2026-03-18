Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

La relación entre el trader Mauricio Novelli y Javier Milei no fue una simple coincidencia ideológica, sino una sociedad comercial de largo aliento que hoy se encuentra bajo la lupa judicial. Tras el colapso del ecosistema $Libra, el peritaje informático de la Dirección de Apoyo Tecnológico (Datip) sobre los dispositivos de Novelli dejó al descubierto un flujo constante de dinero hacia el libertario y su entorno, extendiéndose desde sus días como diputado hasta su ejercicio como Presidente de la Nación.