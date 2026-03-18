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Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

Chats y audios extraídos del teléfono del lobista confirmaron pagos mensuales de hasta U$S 2.000 al actual Presidente, incluso tras su llegada a la Casa Rosada.

La selfie de Mauricio Novelli con Javier Milei. La selfie de Mauricio Novelli con Javier Milei.
Hace 48 Min

La relación entre el trader Mauricio Novelli y Javier Milei no fue una simple coincidencia ideológica, sino una sociedad comercial de largo aliento que hoy se encuentra bajo la lupa judicial. Tras el colapso del ecosistema $Libra, el peritaje informático de la Dirección de Apoyo Tecnológico (Datip) sobre los dispositivos de Novelli dejó al descubierto un flujo constante de dinero hacia el libertario y su entorno, extendiéndose desde sus días como diputado hasta su ejercicio como Presidente de la Nación.

De las clases por Zoom a la promoción de "tokens"

El vínculo comenzó en 2021 a través de la firma N&W Profesional Traders. Allí, Milei dictaba clases de "educación financiera" junto a figuras como Agustín Laje. Sin embargo, la relación mutó rápidamente hacia el proselitismo comercial: en febrero de 2022, ya siendo diputado, Milei promocionó el token $Vulc (Vulcano Game), un proyecto de Novelli que colapsó poco después entre denuncias de fraude. Pese al fracaso, el flujo de fondos no se detuvo.

Pagos en "fajitos" y la sombra de la Casa Rosada

Los mensajes de la secretaria de Novelli, identificada como "Ara", son reveladores. En julio de 2023, en plena campaña presidencial, se coordinaban entregas mensuales de U$S 2.000 para "lo de Milei". Según los chats, el financista vendía criptomonedas (USDT) para obtener el efectivo necesario.

La investigación, publicada en el diario La Nación por los periodistas Hugo Alconada Mon y Martín Rodríguez Yebra, sugiere que los pagos continuaron tras la asunción presidencial. 

El 2 de abril de 2024, un audio de Novelli menciona la necesidad de reunir "4.000 para Karina", en una presunta referencia a la Secretaria General de la Presidencia. Mientras tanto, Novelli utilizaba sus visitas a la Casa Rosada y selfies con el mandatario para jerarquizar sus eventos, como el Tech Forum, y atraer inversores al hoy quebrado esquema $Libra.

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