Diputados denunciarán al fiscal Taiano por entorpecer la causa $Libra

La trama judicial y política en torno a la criptomoneda $Libra alcanzó un nuevo punto de ebullición. Los diputados que integraron la comisión investigadora de la Cámara Baja anunciaron una ofensiva legal contra el fiscal Eduardo Taiano, al tiempo que revelaron pruebas documentales que vinculan de manera directa al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con los responsables de la presunta estafa millonaria.
Los legisladores acusaron al jefe de Estado de formar parte de una operación “planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”. Según el dictamen de la comisión, no se trató de un apoyo accidental, sino de una estructura diseñada para utilizar la investidura presidencial como motor de promoción de un activo financiero que terminó en una maniobra de fraude y malversación de fondos públicos y privados.
En paralelo, la oposición formalizará una denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano ante el Ministerio Público Fiscal. Le achacan los delitos de entorpecimiento de la investigación y posible encubrimiento. Los diputados argumentaron que, tras un año y tres meses de proceso, la fiscalía no ha citado a indagatoria a ninguno de los principales involucrados, manteniendo el expediente paralizado en los tribunales de Comodoro Py.
Ante lo que consideran una parálisis deliberada del oficialismo para dar continuidad a las pesquisas en el Congreso, los legisladores anunciaron la creación de una “comisión investigadora ad hoc”. “Estamos frente a una estafa de corrupción millonaria. El caso $Libra tuvo como protagonista y participó más que necesario al presidente de la Nación”, sentenció el diputado Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión original.
Ferraro fue contundente al afirmar que el lanzamiento de la criptomoneda estuvo lejos de ser improvisado. Para el legislador, los registros de llamadas y los contratos recuperados por peritos informáticos revelan una trama de coordinación directa entre operadores marginales del mundo cripto y el entorno más íntimo de la Casa Rosada. “Nada los libra”, enfatizó durante la presentación del informe.
Uno de los puntos más oscuros de la investigación se centra en la “ruta del dinero”. La comisión logró identificar una billetera virtual cuyas transferencias coinciden con fechas clave del lanzamiento del token. Según las pericias informáticas del Ministerio Público Fiscal, se detectaron movimientos de fondos desde el ciudadano estadounidense Hayden Davis hacia el lobista Mauricio Novelli, utilizando incluso a un jubilado de 75 años como intermediario.
El informe detalla la existencia de pagos que ascienden a millones de dólares, tanto en criptomonedas como en efectivo, sumados a la firma de contratos de confidencialidad. Los encuentros entre Hayden Davis y funcionarios del gobierno en Buenos Aires coinciden cronológicamente con la promoción agresiva del token $Libra, lo que refuerza la hipótesis de una cooperación estatal para fines privados.
La investigación también puso la lupa sobre el manejo de información privilegiada. Según Ferraro, mientras miles de ahorristas confiaban en la palabra del presidente, un grupo selecto de “36 vivos” operó antes de la caída brutal del valor del activo. Estas 36 billeteras virtuales habrían logrado retirar cerca de un millón de dólares cada una justo antes del colapso del esquema.
Para la oposición, existe una “clara violación a la Ley de Ética Pública” y una confusión deliberada entre los negocios privados y el rol institucional. El diputado Ferraro cuestionó duramente el silencio de Milei sobre cómo obtuvo su contrato alfanumérico personal y por qué permitió que su nombre fuera el activo transaccional decisivo en convenios de consultoría privada.
Evidencias del caso: el grupo buscó generar ingresos por US$ 10 millones
Nuevos documentos recuperados del teléfono de Mauricio Novelli por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) confirman la firma de al menos dos convenios entre 2024 y 2025. El documento más reciente, aparece como una “oferta irrevocable” aceptada el 21 de noviembre de 2024 y presenta a Javier Milei como el eje central para el posicionamiento de la plataforma en el mercado local. El acuerdo fue sellado entre Davis (CEO de Kelsier Group), Novelli y Sergio Morales, quien en ese entonces se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores. Morales actuó como nexo para posicionar al grupo como referente de tecnología Blockchain.