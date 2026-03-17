Diputados denunciarán al fiscal Taiano por entorpecer la causa $Libra

Evidencias del caso: el grupo buscó generar ingresos por US$ 10 millones

Nuevos documentos recuperados del teléfono de Mauricio Novelli por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) confirman la firma de al menos dos convenios entre 2024 y 2025. El documento más reciente, aparece como una “oferta irrevocable” aceptada el 21 de noviembre de 2024 y presenta a Javier Milei como el eje central para el posicionamiento de la plataforma en el mercado local. El acuerdo fue sellado entre Davis (CEO de Kelsier Group), Novelli y Sergio Morales, quien en ese entonces se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores. Morales actuó como nexo para posicionar al grupo como referente de tecnología Blockchain.



