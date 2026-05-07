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Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Afirmó que la falta de casco y el estado general del rodado pudieron influir en la caída del niño. “En las redes sociales no se dimensiona el riesgo”.

SENDA DE DESCENSO. El instructor indicó que el menor habría impactado contra unos árboles al no poder doblar correctamente al final del sendero. SENDA DE DESCENSO. El instructor indicó que el menor habría impactado contra unos árboles al no poder doblar correctamente al final del sendero. La Gaceta / Foto de Diego Aráoz
Por Belén Castellano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Benjamín Olariaga (12) sufrió un grave accidente el jueves en Horco Molle al chocar contra árboles mientras practicaba descenso en una bicicleta en mal estado y sin casco.
  • El instructor Leandro Troncoso, quien colaboró en el rescate, señaló que la falla mecánica y la falta de equipo adecuado en la senda El Gomero impidieron que el menor maniobrara bien.
  • Especialistas advierten sobre los riesgos del ciclismo extremo sin preparación y el impacto de las redes sociales. Urge concientizar sobre el uso de protecciones obligatorias.
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