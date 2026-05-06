OpiniónColumnas El modelo político necesita gas para llegar a 2027 La economía sigue siendo la principal inquietud de los oficialismos. A nivel nacional, Milei procura cambiarle el humor a la sociedad; en Tucumán, Jaldo trata de que no falte fluido a las industrias Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000 Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación" Ganó el 0 km de los Números de Oro y su primer viaje será al cementerio para agradecerle a su madre: “Sé que ella me ayudó” Ranking notas premium Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación" Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo ¿La “motosierra” está beneficiando a los narcos?