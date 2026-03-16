Sin mencionar el caso $Libra, Javier Milei defendió su programa económico

Javier Milei defendió el rumbo económico de su gobierno durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde afirmó que la Argentina atraviesa una “gran oportunidad” y reiteró su objetivo de transformar al país en “el más libre del mundo”. De todas formas, no hizo referencia al avance de la causa del caso $Libra.
En ese marco, ratificó su estrategia de desregulación, apertura económica y reducción del rol del Estado para atraer inversiones y acelerar el crecimiento.
Durante un discurso que se extendió por casi 90 minutos, el mandatario sostuvo que la liberalización de la economía permitirá aprovechar el potencial productivo del país. “Tan mal no nos está yendo, desde que llegamos mejoramos 40 puestos”, afirmó. Planteó que la Argentina debe pensarse “como si fuera un modelo de negocios”.
“Si hay inversión, hay crecimiento, más productividad y más empleo. Si estamos en condiciones de crear valor, vamos a estar en condiciones de crecer”, sostuvo.
El mandatario libertario también insistió en que los argentinos utilicen los dólares que mantienen fuera del sistema financiero para dinamizar la economía. “Pueden sacar los dólares del colchón, volcarlos en el sistema financiero y que eso genere rentabilidad”, señaló, según consignó el diario "Ámbito".
Defensa del rumbo económico
Durante su exposición, Milei defendió las principales decisiones de su gestión y remarcó que el país atravesaba una situación crítica cuando asumió. “¿La inflación es alta? Sí, claro, pero cuando vinimos era del 1,5% diario. Venimos desde el infierno”, afirmó.
En ese sentido, aseguró que la inflación podría comenzar con cero en los próximos meses. “Tarde o temprano vamos a derrotar la inflación”, dijo, y agregó que el riesgo país también “se va a desmoronar”.
El mandatario destacó además el levantamiento del cepo cambiario y aseguró que la medida respondió a una convicción política. “Me hubiera resultado mucho más fácil mantenerlo, me hubiera sido mucho más fácil el tránsito del 2025 si me cagaba literalmente en la libertad de ustedes. Pero dijimos que era injusto e inmoral, y abrimos el cepo”, sostuvo.
Regulaciones y ambientalismo
En otro tramo del discurso, el jefe de Estado cuestionó las regulaciones que, a su juicio, frenan inversiones y desarrollo económico. En particular, apuntó contra sectores ambientalistas.
“Si siguen con ese patrón pelotudo, con esa idea no van a poder comer. Se van a morir ustedes y las generaciones futuras”, dijo al referirse a las restricciones que, según su visión, afectan actividades como la minería o la energía.
También calificó como “regulaciones cavernícolas” a las normas que limitan el desarrollo de sectores productivos vinculados al petróleo, la energía y la producción de semillas. Lo dijo en medio de la polémica modificación de la conocida ley de glaciares.
Defensa del liberalismo
Milei volvió a cuestionar al kirchnerismo y a los sectores que critican su gestión. “Están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”, afirmó, consignó el diario "La Nación".
A lo largo de su exposición también defendió los principios del liberalismo económico, centrados -según explicó- en la libertad individual, la propiedad privada y la competencia de mercado.
En ese marco, volvió a cuestionar el concepto de justicia social. “La justicia social es injusta, ineficiente y violenta”, afirmó, al sostener que implica utilizar al Estado para redistribuir recursos y vulnerar el derecho de propiedad.
Respaldo político a Manuel Adorni
Milei estuvo acompañado durante la actividad por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una señal de respaldo al funcionario tras la polémica generada por el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York.
Tras la exposición en la Bolsa de Comercio, el mandatario regresó a la ciudad de Buenos Aires sin realizar otras actividades en Córdoba.
Durante el cierre de su discurso, el Presidente reafirmó que su gobierno continuará con las reformas económicas. “Vamos a seguir en este sendero para que la Argentina sea grande”, concluyó.