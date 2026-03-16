Sin mencionar el caso $Libra, Javier Milei defendió su programa económico

El mandatario destacó además el levantamiento del cepo cambiario y aseguró que la medida respondió a una convicción política. “Me hubiera resultado mucho más fácil mantenerlo, me hubiera sido mucho más fácil el tránsito del 2025 si me cagaba literalmente en la libertad de ustedes. Pero dijimos que era injusto e inmoral, y abrimos el cepo”, sostuvo.