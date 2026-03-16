Mahiques habló sobre el caso $LIBRA y advirtió: "Es imprudente decir que el Presidente es culpable"
El ministro de Justicia se refirió a las nuevas revelaciones que involucran a Javier Milei y pidió dejar actuar al Poder Judicial. Remarcó que sólo los fiscales y jueces pueden determinar responsabilidades penales.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se refirió por primera vez a las nuevas revelaciones vinculadas al caso $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei, y pidió cautela al momento de emitir juicios sobre la investigación en curso.
Si bien evitó profundizar en detalles del expediente, el funcionario fue categórico al cuestionar las acusaciones anticipadas. “Es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”, sostuvo.
En declaraciones al periodista Eduardo Feinmann, en el canal A24, Mahiques señaló que no busca generar polémica, aunque consideró necesario fijar posición. “Mi idea no es generar controversia. No opino de causas en trámite. Pero no puedo dejar pasar y no decir lo que pienso”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que la atribución de responsabilidad penal corresponde exclusivamente al sistema judicial. “El que tiene facultades para imputar a alguien es el fiscal. El proceso de condena es muy complejo. Intervienen varios magistrados, varias instancias. Recién ahí alguien puede decir que una persona es culpable de un delito”, explicó.
Además, insistió en que emitir juicios anticipados resulta inapropiado, especialmente cuando se trata del jefe de Estado. “Hablar con tanta liviandad de que una persona es culpable de un delito sin haber siquiera estado imputado, y más cuando se trata del Presidente de la Nación, me parece imprudente por lo menos”, subrayó.
El ministro también hizo referencia a la investigación impulsada en el ámbito legislativo y relativizó su alcance. “El único poder facultado para responsabilizar a alguien es el Poder Judicial. Es una comisión política, pero hablar con tanta liviandad me parece imprudente”, agregó.
Mahiques se convirtió así en el primer integrante del gabinete nacional en pronunciarse sobre el caso que investiga si Milei participó de una presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, anunciada el 14 de febrero de 2024.