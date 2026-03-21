Caso $Libra: Los chats que revelaron cómo el lobista Mauricio Novelli "filtraba" el acceso a Milei

La investigación en torno a la fallida criptomoneda $Libra sumó pruebas determinantes tras el análisis realizado por la Datip al teléfono de Mauricio Novelli. Los documentos recuperados revelan que el lobista no solo buscaba cerrar un contrato de U$S10 millones con el creador del token, Hayden Davis, sino que también actuaba como un "filtro" de seguridad ideológico y comercial para el entorno de Javier Milei.