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Caso $Libra: Los chats que revelaron cómo el lobista Mauricio Novelli "filtraba" el acceso a Milei

El peritaje al celular de Novelli expuso una trama de contratos millonarios, regalos a funcionarios y un férreo control sobre los empresarios cripto que intentaban acercarse al Presidente sin su intermediación.

La selfie de Mauricio Novelli con Javier Milei. La selfie de Mauricio Novelli con Javier Milei.
Hace 1 Hs

La investigación en torno a la fallida criptomoneda $Libra sumó pruebas determinantes tras el análisis realizado por la Datip al teléfono de Mauricio Novelli. Los documentos recuperados revelan que el lobista no solo buscaba cerrar un contrato de U$S10 millones con el creador del token, Hayden Davis, sino que también actuaba como un "filtro" de seguridad ideológico y comercial para el entorno de Javier Milei.

El 21 de noviembre de 2024, el mismo día en que Novelli redactaba una "oferta irrevocable" para asociarse con Davis y lanzar la "Moneda de la Libertad", el lobista intercambiaba mensajes con una funcionaria de la Casa Rosada. 

En los chats, tras recibir el agradecimiento por un perfume traído de Nueva York, Novelli indagaba sobre un empresario competidor que había intentado acercarse al Presidente en el Tech Forum: “¿Siguió insistiendo? Genial, cualquier duda avísame, más que nada si viene del rubro crypto”, escribió al dejar en claro su rol de guardián de los contactos presidenciales.

El peritaje también arrojó luz sobre el día del lanzamiento de $Libra, el 14 de febrero de 2025. Los registros muestran que Novelli mantuvo "ocho contactos directos con el Presidente" en un lapso de pocas horas. 

Las comunicaciones fueron frenéticas -según publicó Infobae- minutos antes y después de que Milei publicara en sus redes sociales el mensaje promocionando el token, lo que demostraría una coordinación directa entre el lobista y el Jefe de Estado en el momento del lanzamiento.

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