Caso $Libra: aseguran que no existió un contrato entre Milei y Hayden Davis

El Gobierno nacional aseguró que no existió ningún acuerdo confidencial entre el presidente Javier Milei y el creador de $Libra, Hayden Davis. Así lo afirmaron a la Justicia, a través de una respuesta a un oficio enviado por la Fiscalía para constatar si hubo acuerdos confidenciales durante el lanzamiento de la criptomoneda.
La contestación se dio a través del subsecretario legal de la Presidencia, Juan Manuel Galli. “Cumplo en informar que, realizadas las consultas pertinentes en el ámbito de competencia de esta Secretaría General de la Presidencia de la Nación, no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial”, replicó, en representación de la oficina a cargo de Karina Milei.
El pedido anterior había surgido del fiscal Eduardo Taiano, quien el pasado 24 de febrero solicitó informes vinculados a la consulta sobre algún “acuerdo confidencial entre el sr. Hayden Davis y el sr. Presidente de la Nación, Javier Milei, relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras vinculadas con Blockchain y Criptomonedas, presuntamente suscrito con anterioridad al lanzamiento del Token ‘$Libra’”.
Surgió de un peritaje
Las sospechas sobre la existencia de un presunto contrato surgen de un peritaje al teléfono celular del lobbista, Mauricio Novelli. Allí se encontró un archivo con un borrador del acuerdo confidencial entre Milei y Davis, aunque sin firma, con fecha del 29 de enero de 2025. La criptomoneda fue lanzada y eliminada el mismo 14 de febrero de 2025, y Milei la había promocionado a través de su cuenta de X.
Se habría intentado borrar el archivo descubierto, pero los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) lo recuperaron. El escrito daba cuenta de una oferta que, se supone, Davis hacía “ad honorem” al Gobierno nacional para asesorarlo. Antes en el tiempo, el 30 de enero, hubo un encuentro en la Casa Rosada entre Novelli, Milei y Davis, además de otros especialistas cripto.
Según consignó Infobae, Taiano tenía la intención de que se remitiera el documento original, en caso de estar en poder de Presidencia.
Además, en el celular de Novelli también se detectaron borradores de otros contratos, notas sobre proyectos vinculados al mundo crypto y propuestas para organizar encuentros con empresarios del rubro. Ninguno de ellos tenía firma, según se constata en el informe preliminar de la pericia.
El detalle
Además del borrador del contrato, en el peritaje al celular se descubrió que el lobbista mantuvo ocho contactos con Milei el 14 de febrero de 2025: las primeras fueron entre las 18:44 y las 18:58 (la moneda se lanzó a las 19:01) y luego se registraron más comunicaciones a las 19:03, a las 19:32, a las 22 y a las 22:05.
Allí también se encontraron al menos siete comunicaciones esa misma jornada entre Novelli y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.
Luego hubo una videollamada por Whatsapp a las 23:37 entre Novelli, Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo, que duró alrededor de cuatro minutos; y una llamada de Novelli con el ex asesor presidencial Demian Reidel cerca de las 22:12.
Para rastrear las llamadas y mensajes, la fiscalía usó palabras clave que provienen del mundo de las criptomonedas: crypto, token, memecoin, $libra, solana, usdt, usdc, pump and dump, Binance, Coinbase, Kraken, entre otros. Además, se buscó “presidente”, “Milei”, “Karina Milei”, “olivos” y “casa rosada”. Otro punto que se investigó fueron mensajes y archivos vinculados al evento “Tech Forum Argentina”, donde Milei conoció a Davis y al empresario Manuel Terrones Godoy.
La palabra de Taiano
El fiscal federal Taiano reaccionó a las críticas por presuntas demoras en dar acceso a las partes al informe final del análisis del celular de Novelli.
A través de un comunicado, el funcionario judicial reafirmó su deber frente al proceso jurídico. “Las precisiones servirán para llevar claridad respecto de lo acontecido, más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso”, indicó.
Taiano enumeró la sucesión de hechos desde que llegó el informe de la Datip. En primer lugar, remarcó que fue la fiscalía la que le pidió al juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, el secuestro de los dispositivos electrónicos de todos los imputados.
“Durante ese proceso, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba ‘en curso’. Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador”, detalló Taiano.
A su vez, el funcionario judicial indicó que el informe final fue elevado a la fiscalía el 13 de enero y quedó disponible para las partes el 24 de febrero pasado, “con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026”.
Al respecto, Taiano recordó que se había citado a declarar como testigo a quien realizó esa difusión, pero que “no tuvo otra finalidad que hacer lugar a una medida solicitada por una de las partes querellantes”, a raíz de las “inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados”.