Caso $Libra: aseguran que no existió un contrato entre Milei y Hayden Davis

Surgió de un peritaje

Las sospechas sobre la existencia de un presunto contrato surgen de un peritaje al teléfono celular del lobbista, Mauricio Novelli. Allí se encontró un archivo con un borrador del acuerdo confidencial entre Milei y Davis, aunque sin firma, con fecha del 29 de enero de 2025. La criptomoneda fue lanzada y eliminada el mismo 14 de febrero de 2025, y Milei la había promocionado a través de su cuenta de X.