Tras la llegada del ministro Mahiques, renunció la funcionaria que investigaba el caso $Libra

Zicavo se desempeñaba como titular de la Unidad Gabinete de Asesores y respondía directamente a Sebastián Amerío, el "número dos" del ministerio hasta hace días. Sin embargo, su rol más sensible era la dirección de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), un organismo creado por el Gobierno como respuesta administrativa al escándalo de las criptomonedas, pero que en la práctica funcionó de forma unipersonal y sin especialistas técnicos.