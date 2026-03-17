Tras la llegada del ministro Mahiques, renunció la funcionaria que investigaba el caso $Libra

El desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia ya produjo su primer desplazamiento significativo. María Florencia Zicavo, la funcionaria encargada de la auditoría interna por el caso $Libra, oficializó su renuncia a través del Boletín Oficial. Su salida, fechada originalmente el 5 de marzo, marca el fin de la estructura que respondía al ex ministro Mariano Cúneo Libarona y erosiona la influencia del asesor Santiago Caputo en el área.
Zicavo se desempeñaba como titular de la Unidad Gabinete de Asesores y respondía directamente a Sebastián Amerío, el "número dos" del ministerio hasta hace días. Sin embargo, su rol más sensible era la dirección de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), un organismo creado por el Gobierno como respuesta administrativa al escándalo de las criptomonedas, pero que en la práctica funcionó de forma unipersonal y sin especialistas técnicos.
La gestión de Zicavo estuvo marcada por la opacidad: aunque remitió un informe al fiscal Eduardo Taiano, nunca hizo públicas sus conclusiones ni aceptó comparecer ante la Comisión Investigadora del Congreso, al apelar a medidas cautelares para evitar dar explicaciones ante los legisladores. Con su salida, el Ejecutivo pierde a la cara visible de una investigación que la oposición calificó como una "maniobra de distracción".