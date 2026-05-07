Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

La médica y jefa de terapia, Silvia Olivera, acompañada por la directora del centro de salud, Inés Gramajo, explicó que el paciente había ingresado con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo, derivado desde el CAPS Carrillo. “Fue recibido en la unidad de cuidados críticos, evaluado por neurocirugía e ingresado de urgencia a quirófano”, detalló.