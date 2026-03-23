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Los negocios que sepultó el escándalo $Libra: del documental épico sobre Milei al naufragio del Tech Forum 2025

El peritaje judicial a los hermanos Novelli reveló una ambiciosa hoja de ruta que incluía una serie, un segundo evento masivo de tecnología y el uso de la imagen presidencial para relanzar su academia cripto.

La selfie de Mauricio Novelli con Javier Milei. La selfie de Mauricio Novelli con Javier Milei.
Hace 3 Hs

El 14 de febrero de 2025, a las 19.01, un posteo en la cuenta oficial de Javier Milei marcó el inicio del fin para un ecosistema de negocios que orbitaba alrededor de su figura. El lanzamiento de la criptomoneda $Libra no solo terminó en un estrépito financiero, sino que arrastró consigo una serie de proyectos millonarios liderados por los hermanos Mauricio Novelli y Pía Novelli, los directivos de "NW Professional Traders".

Según documentos judiciales, el peritaje a los teléfonos de los protagonistas -realizado por la Datip- dejó al descubierto una trama de mensajes que evidencia cómo la marca "Milei" era el motor de una maquinaria publicitaria que incluía desde documentales biográficos hasta eventos internacionales con gigantes de Wall Street.

El estallido en WhatsApp

“¡Chanta! Estafaste a la gente con $Libra”, fue uno de los primeros mensajes que recibió Mauricio Novelli el 17 de febrero. La indignación de los usuarios no se limitó a las pérdidas económicas; también apuntó al daño colateral hacia la investidura presidencial.

"Pase lo que pase, no cuidaron al Presidente”, le recriminó un potencial alumno de su academia. Aquel posteo promocional, que buscaba ser la cima del negocio, terminó siendo el epitafio de todos sus planes.

El proyecto documental

Uno de los hallazgos más reveladores del peritaje es la propuesta para un documental de tono épico. El 18 de enero de 2024, Pía Novelli comenzó a gestionar lo que ella llamaba la "trayectoria extraordinaria" de Milei. 

En los borradores enviados a su hermano, Pía se presentaba formalmente como parte del "Equipo de Javier Milei", aunque luego, en la intimidad del chat, admitía dudas sobre si esa atribución de funciones era correcta.

El proyecto, titulado “Milei: Más Allá de las Palabras”, prometía un recorrido desde sus "humildes comienzos" hasta la Casa Rosada. La sinopsis describía al mandatario como un "economista audaz" y un "defensor incansable de sus convicciones". El objetivo era claro: capitalizar el ascenso meteórico del líder libertario en una pieza audiovisual para plataformas de primera línea.

La rentabilidad del vínculo era directa. En los chats, los hermanos celebraban el impacto de la figura presidencial en su academia de trading: “Llegamos a 110 alumnos… probablemente 6 vinieron por Milei… sirve muchísimo”, escribió Mauricio. 

Entre 2021 y 2025, el nombre del Presidente apareció 74 veces en sus comunicaciones, siempre vinculado a estrategias de promoción.

El fallido desembarco de Morgan Stanley

Tras el éxito del primer "Tech Forum" -donde empresarios cripto habrían pagado sumas considerables por una foto con el Presidente-, los Novelli ya preparaban la segunda edición para abril de 2025.

La ambición del grupo, según publicó Infobae, los llevó a contactar incluso a figuras de Morgan Stanley. En una propuesta enviada en noviembre de 2024, Pía Novelli se presentaba como Gerente de Marketing de "NW Professional Traders" e invitaba a ejecutivos de la firma estadounidense a participar de un webinar sobre proyecciones de mercado.

En su "pitch" de venta, utilizaba la presencia de Milei como garantía de éxito: presentaba el foro anterior como "uno de los eventos más destacados en la historia de Argentina" y confirmaba al Presidente como el orador principal para la edición 2025. El desplome de $Libra y la intervención de la Justicia dejaron los contratos, las reservas del lugar y la lista de oradores internacionales en la nada.

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