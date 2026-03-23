Los negocios que sepultó el escándalo $Libra: del documental épico sobre Milei al naufragio del Tech Forum 2025

En su "pitch" de venta, utilizaba la presencia de Milei como garantía de éxito: presentaba el foro anterior como "uno de los eventos más destacados en la historia de Argentina" y confirmaba al Presidente como el orador principal para la edición 2025. El desplome de $Libra y la intervención de la Justicia dejaron los contratos, las reservas del lugar y la lista de oradores internacionales en la nada.