In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

“Amable, honesto y caballero. Un empresario hábil para los negocios, pero ante todo un gran padre de familia y mejor trabajador”. Así recuerdan a Julio César Ruiz, que supo dirigir el Grupo Ruiz y cuyo deceso causó hondo pesar en la comunidad tucumana. Contador Público Nacional, casado con cinco hijos, Ruiz encabezó la industria que en 1965 fundó su padre Anselmo. Embotelladora del Noroeste generó decenas de puestos de trabajo y estuvo a la vanguardia de la tecnología aplicada a la industria local. Diversificó sus actividades por distintos puntos de la Argentina, como el caso de las embotelladoras instaladas en Resistencia (Chaco) y en Rosario (Santa Fe). El prestigio de la compañía tuvo su máxima expresión cuando en 1984 se le otorgó el premio Donald Kendall a la “Mejor embotelladora del mundo” de Pepsi Cola Internacional. Julio César Ruiz supo mantener esa visión para los negocios de la familia. Sorprendió en 1994, durante la administración del entonces gobernador Ramón Bautista Ortega, cuando hizo traer lo último en maquinarias desde Europa (particularmente de Italia y de Alemania) para ser instaladas en la Planta ubicada en El Manantial. Lo novedoso de ese traslado fue que el equipo llegó en uno de los aviones de carga más grandes del planeta: el Antonov. La postal de este “in memoriam” refleja el hecho histórico que se vivió en el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, con el interior de la aeronave rusa que, por primera vez, aterrizó en suelo tucumano.