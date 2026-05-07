Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

El padre de la joven de 23 años, que fue asesinada el 26 de febrero de 2006, apuntó contra el veredicto emitido por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, en el cual absolvieron a los imputados César Soto y Sergio Kaleñuk por considerar que el Ministerio Público Fiscal no produjo las pruebas necesarias para conseguir una sentencia condenatoria. “Es un mensaje brutal el que se le está dando a la sociedad. Prácticamente les dicen que sigan matando a mujeres, que sigan encubriendo y protegiendo asesinos, total a nadie le pasa nada; es un horror”, afirmó en una entrevista con LA GACETA.