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CASO LEBBOS | EL JUICIO

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

El padre de Paulina Lebbos criticó la falta de investigación por parte de la Fiscalía y cuestionó el fallo del Tribunal.

IMPOTENCIA. Alberto Lebbos dijo que no parará hasta que los responsables de matar a su hija sean condenados. IMPOTENCIA. Alberto Lebbos dijo que no parará hasta que los responsables de matar a su hija sean condenados. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Por Micaela Pinna Otero Hace 1 Hs

“El ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, es el culpable y el responsable número uno de que la causa no haya avanzado. Él era quien debía controlar y no lo hizo. La investigación fue un desastre”, manifestó Alberto Lebbos sumamente movilizado luego de escuchar que el crimen de su hija, Paulina Lebbos, continuará impune tras dos décadas de lucha y denuncias por corrupción dentro del poder estatal.

El padre de la joven de 23 años, que fue asesinada el 26 de febrero de 2006, apuntó contra el veredicto emitido por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, en el cual absolvieron a los imputados César Soto y Sergio Kaleñuk por considerar que el Ministerio Público Fiscal no produjo las pruebas necesarias para conseguir una sentencia condenatoria. “Es un mensaje brutal el que se le está dando a la sociedad. Prácticamente les dicen que sigan matando a mujeres, que sigan encubriendo y protegiendo asesinos, total a nadie le pasa nada; es un horror”, afirmó en una entrevista con LA GACETA.

Alberto inició hace 20 años una incansable lucha con el fin de conseguir justicia para su hija. Es conocido por los tucumanos por las numerosas marchas a las que convocó, por no dejar de tocar puertas y por denunciar públicamente las irregularidades que rodearon la causa penal de Paulina.

Lento camino procesal

Atravesó un lento camino procesal en el cual se desarrollaron cuatro juicios orales, vio a nueve personas ser condenadas por encubrimiento y falsificación de documentación y dejó al descubierto una profunda red de corrupción que a día de hoy no se termina de esclarecer.

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Días antes de que comenzara el debate les pidió a los testigos que digan la verdad y dijo que tenía “expectativas extraordinarias”. Las expectativas fueron disminuyendo cuando el fiscal Carlos Sale retiró los cargos en contra de Kaleñuk por orfandad probatoria, y terminaron de desaparecer al escuchar que el Tribunal rechazaba el pedido de perpetua para la ex pareja de su hija, y en cambio, lo absolvía.

Mientras escuchaba los argumentos del fallo, el hombre no pudo contener las lágrimas de impotencia. “¡Es una sentencia totalmente fuera de lugar!”, dijo fuera de la sala y cuestionó la sentencia. “Los jueces dijeron que no había pruebas para condenar, pero en realidad abundan. Lo que no hay es decisión de condenar a asesinos y a encubridores”.

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Lebbos también criticó la falta de medidas clave durante la investigación, como la realización de pruebas genéticas o la citación de determinados involucrados. “¿Por qué no se profundizó la investigación? Porque están protegiendo a los asesinos de Paulina. De eso no tengo dudas”, sentenció. En ese sentido, confirmó que avanzará con un pedido de juicio político contra las autoridades del MPF. “No va a quedar impune. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió. Dijo que no bajará los brazos. “La memoria de Paulina merece justicia, su familia merece justicia, al igual que la sociedad; por eso vamos a continuar insistiendo en la investigación”.

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