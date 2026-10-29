La UIA pidió integrar a las empresas industriales nacionales con los grandes proyectos de inversión

Estas rondas de negocios constituyen un punto de partida para un trabajo de largo plazo que requiere continuidad, confianza y compromiso de todos los actores. “Tenemos los recursos naturales, tenemos las grandes inversiones y tenemos una industria con enorme potencial. Ahora debemos construir los vínculos, las capacidades y las condiciones para que todo eso funcione como un verdadero ecosistema productivo. La competitividad se construye entre todos. Y cuanto más competitivas sean nuestras cadenas de valor, más competitivos serán los grandes proyectos y mayores serán las oportunidades de desarrollo para la Argentina”, concluyó Rappallini.