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Recuerdos fotográficos: el Maestro Avelino, “el corazón de Tucumán”

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: el Maestro Avelino, “el corazón de Tucumán”
Por Roberto Delgado y Carlos Gustavo Grupalli 28 Octubre 2026

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