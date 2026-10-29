Karina Milei busca sumar a las PyMEs argentinas al negocio de las grandes inversiones: “Acá tienen que ganar todos”

“Acá tienen que ganar todos”, afirmó durante la primera Ronda de Negocios RIGI, que se realizó en Rosario, Santa Fe. El encuentro reunió a más de 2.500 pymes y representantes de grandes proyectos de inversión, con el objetivo de generar vínculos comerciales y ampliar la participación de proveedores nacionales en las cadenas de valor de los sectores minero, energético, industrial y de infraestructura.