El riesgo país superó los 760 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta 9%
La reacción de los mercados a las elecciones presidenciales de Brasil golpeó a los activos argentinos. Los bonos en dólares registraron fuertes pérdidas y creció la incertidumbre de los inversores sobre el rumbo económico y político de la región.
Resumen para apurados
- El riesgo país argentino subió a 765 puntos y las acciones cayeron hasta 9% en Wall Street este lunes, tras la reacción adversa del mercado a las elecciones de Brasil.
- La caída del índice Bovespa por dudas fiscales tras la reelección de Lula arrastró a los activos argentinos, debido a la estrecha relación comercial y financiera bilateral.
- La volatilidad regional amenaza la competitividad de las exportaciones argentinas y acentúa las dudas inversoras sobre el financiamiento y el rumbo económico hacia 2027.
El riesgo país argentino se disparó casi un 7% este lunes 26 de octubre y alcanzó los 765 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025. La reacción de los mercados a las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva logró la reelección, profundizó la caída de los activos argentinos y llevó a las acciones que cotizan en Wall Street a registrar pérdidas de hasta el 9%.
El indicador elaborado por J.P. Morgan volvió a subir en una jornada marcada por la volatilidad financiera regional. A las tensiones externas se sumaron las dudas de los inversores sobre la evolución de la economía argentina, la capacidad de financiamiento del Gobierno y la continuidad del programa económico durante 2027, un año electoral.
Según informó Ámbito, los bonos soberanos en dólares también sufrieron fuertes retrocesos. El Bonar 2038 cayó un 2,3%, el Bonar 2041 perdió un 2,2% y el Bonar 2029 retrocedió un 1,8%.
Las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta un 9%
Las empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraron importantes pérdidas durante la jornada. Entre los papeles más afectados se destacaron Grupo Supervielle, con una caída del 8,3%; Telecom, que retrocedió un 8,2%, y BBVA Argentina, con una baja del 7,9%.
El movimiento respondió, en parte, al cambio de expectativas de los inversores tras el resultado electoral brasileño. La reacción negativa en el país vecino se trasladó a los mercados de la región y afectó especialmente a los activos más expuestos a la volatilidad financiera.
Eric Ritondale, economista jefe de Puente, señaló que el contexto internacional ganó protagonismo en la evolución del riesgo país argentino durante los últimos dos meses. Según explicó, los factores externos representaron cerca de dos tercios del aumento acumulado del indicador y limitaron el alivio que había generado el escenario electoral brasileño.
Cómo impactó la elección de Brasil en los mercados
La reelección de Lula da Silva generó una reacción adversa entre los inversores brasileños, preocupados por la política fiscal del próximo Gobierno y la evolución de la deuda pública.
Durante el comienzo de la jornada, la Bolsa de Valores de São Paulo suspendió las operaciones durante 30 minutos, después de que el índice Bovespa registrara una caída superior al 10%.
Desde la firma IEB advirtieron que la reacción de los mercados brasileños constituye una señal de alerta para la Argentina. También señalaron que el ETF EWZ, que replica el comportamiento de empresas brasileñas, llegó a registrar una caída cercana al 27% en dólares durante las operaciones previas a la apertura.
Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, atribuyó la reacción negativa a las dudas del mercado sobre la política fiscal de Lula, en particular por el déficit y el crecimiento de la deuda denominada en reales.
La incertidumbre política también influyó en el comportamiento de los activos. Desde Wise Capital señalaron que el resultado electoral y las posibles impugnaciones anunciadas por sectores del bolsonarismo agregaron incertidumbre institucional.
Por qué la caída de los mercados brasileños afecta a la Argentina
El impacto sobre la economía argentina se explica, principalmente, por los vínculos comerciales y financieros entre ambos países. Brasil es el principal destino de las exportaciones industriales argentinas, por lo que una depreciación del real puede perjudicar la competitividad de sectores como el automotriz.
A ese factor se suma el financiero. Cuando aumenta la aversión al riesgo en los mercados internacionales, los inversores suelen reducir su exposición a activos de economías emergentes, lo que presiona sobre los bonos y las acciones argentinas.
Desde Cohen identificaron tres canales de transmisión: el comercial, por la relación entre las dos economías; el financiero, por el movimiento de los bonos soberanos, y el sectorial, debido a la exposición de determinadas empresas a Brasil.
Los bancos y las compañías con negocios en el país vecino aparecen entre los activos más sensibles a este escenario.
El riesgo país y las dudas sobre las elecciones de 2027
La reacción financiera también volvió a poner en primer plano las dudas sobre la continuidad del programa económico del presidente Javier Milei después de las próximas elecciones presidenciales.
Desde IEB indicaron que la diferencia de riesgo entre los bonos con vencimiento durante la actual administración y aquellos que vencen bajo un eventual próximo Gobierno refleja, al menos parcialmente, la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas.
En ese contexto, la tasa forward calculada entre los bonos AO27 y AO28 operaba cerca del 21%, según el análisis de la firma.
El resultado electoral brasileño introdujo así un nuevo factor de presión sobre los activos argentinos. La evolución del riesgo país dependerá tanto de las condiciones financieras internacionales como de las expectativas sobre la economía local y el escenario político de los próximos meses.