El riesgo país superó los 760 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta 9%

El riesgo país argentino se disparó casi un 7% este lunes 26 de octubre y alcanzó los 765 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025. La reacción de los mercados a las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva logró la reelección, profundizó la caída de los activos argentinos y llevó a las acciones que cotizan en Wall Street a registrar pérdidas de hasta el 9%.