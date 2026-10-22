Subastarán vinos, whiskys y equipos de audio desde $50.000: cuándo serán los remates y cómo participar

El Banco Ciudad realizará el 5 y el 12 de noviembre dos subastas online con 31 lotes de vinos, espumantes, whiskys y equipos de audio. Los precios base partirán de $50.000 y las ofertas se harán a través de la plataforma digital de la entidad, por cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).