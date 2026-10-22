Subastarán vinos, whiskys y equipos de audio desde $50.000: cuándo serán los remates y cómo participar

Resumen para apurados
- El Banco Ciudad subastará online 31 lotes de bebidas y equipos de audio de la Aduana el 5 y 12 de noviembre, con bases desde $50.000, para liquidar mercadería decomisada.
- Los interesados deben registrarse y abonar una caución en la web bancaria; los lotes proceden de la Aduana del Litoral y contarán con exhibiciones presenciales previas.
- La iniciativa ofrece acceso a bienes prémium a valores inferiores al mercado y optimiza la recaudación estatal mediante el desalojo productivo de depósitos fiscales.
El Banco Ciudad realizará el 5 y el 12 de noviembre dos subastas online con 31 lotes de vinos, espumantes, whiskys y equipos de audio. Los precios base partirán de $50.000 y las ofertas se harán a través de la plataforma digital de la entidad, por cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Los interesados podrán consultar los artículos disponibles, las condiciones de venta y los requisitos para participar antes de inscribirse en los remates.
Vinos, espumantes y whiskys
La primera subasta se realizará el jueves 5 de noviembre, desde las 11, e incluirá 14 lotes con un total de 1.136 botellas de vinos, espumantes y whiskys.
Entre las marcas disponibles figuran DV Catena, Angélica Zapata, Bramare, Domaine Alma Negra, Luigi Bosca, Zuccardi y Salentein, entre otras.
Los precios base comenzarán en $76.000 por un lote de 16 botellas de vino Angélica Zapata Chardonnay 2021. También se ofrecerán ocho botellas de whisky Chivas Regal de 12 y 13 años, con una base de $81.000.
Consolas, parlantes y amplificadores
El segundo remate tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, a partir de las 11, y contará con 17 lotes de mercadería de la Aduana de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.
Entre los artículos se destacan consolas Pioneer DDJ-SX2, equipos de voz Shure y Sennheiser, parlantes JBL Charge 3 y amplificadores de las marcas Roadstar, BAK y Stetsom. También habrá portarretratos digitales de Quanta, Disney y Cartoon Network.
Los precios base de algunos productos serán los siguientes:
Amplificador Stetsom VS 400.4 Mini: $50.000.
Parlante JBL Charge 3: $80.000.
Amplificador Roadstar: $90.000.
Consola Pioneer DDJ-SX2: $540.000.
Cómo participar de las subastas
Las ofertas se realizarán exclusivamente por internet, a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad.
Para participar, los interesados deberán registrarse como usuarios, seleccionar el remate e inscribirse dentro del plazo establecido. También tendrán que transferir el monto de caución correspondiente, de acuerdo con las condiciones de cada subasta.
Una vez cumplidos los requisitos, recibirán un correo electrónico de habilitación para presentar sus ofertas.
Dónde y cuándo se podrán ver los lotes
Antes de los remates, será posible visitar los artículos de manera presencial, siempre con coordinación previa.
En el caso de los vinos, whiskys y espumantes, las exhibiciones se realizarán el 26 y el 27 de octubre, de 9 a 12, en las siguientes ubicaciones:
- Lotes 1 al 6: Gunther 1160, Oberá, Misiones.
- Lotes 7 al 10: Chacra 226, Quinta Sección, Palmar, Paso de los Libres, Corrientes.
- Lotes 11 al 14: avenida Andrés Guacurarí 121, Bernardo de Irigoyen, Misiones.
Por su parte, los equipos de audio y tecnología podrán visitarse el 2 y el 3 de noviembre, de 9 a 12, en Estrada 4, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Para acceder a la exhibición será necesario coordinar previamente por correo electrónico.