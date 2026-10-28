OpiniónColumnas Truco o trato: los fantasmas que merodean 2027 Tucumán tiene su propio Halloween, con acciones políticas que asustan a todos los potenciales candidatos. La disputa electoral dio paso al debate judicial Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Imagen generada por IA Por Marcelo Aguaysol 28 Octubre 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral Filosofía con soda (segunda parte) La señora de las estrellas Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano Recuerdos fotográficos: Enero de 1951. Breve reinado de los caballos en la avenida Aconquija Lo más popular “El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas Jaldo, sobre la demanda que busca frenar su candidatura: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur” Ranking notas premium Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307 "Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva ¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina? Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?