Seguridad Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones? El acusado anunció que declararía, pero terminó manteniéndose en el silencio. Dijo estar descompuesto, pero un enfermero consideró que estaba en perfectas condiciones. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EL ANTES Y EL DESPUÉS. Según su defensor, el deterioro físico y psicológico de Felipe “El Militar” Sosa se debe a las condiciones de encierro. Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas InseguridadErika Antonella ÁlvarezJustina GordilloFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios Lo más popular “Llorar, festejar y después seguir adelante”: el equipo que ganó Elevate con un shampoo sólido Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026 El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET Ranking notas premium Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte El Gobierno amplió los subsidios de luz para Tucumán y otras provincias del Norte Condenaron a Javier "Chuky" Casanova a tres años de prisión efectiva por tenencia de drogas Truco o trato: los fantasmas que merodean 2027 El juicio por Érika: Sosa desvinculó a “Chicho” Díaz y horas después le concedieron el arresto domiciliario