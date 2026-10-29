Seguridad

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones?

El acusado anunció que declararía, pero terminó manteniéndose en el silencio. Dijo estar descompuesto, pero un enfermero consideró que estaba en perfectas condiciones.

EL ANTES Y EL DESPUÉS. Según su defensor, el deterioro físico y psicológico de Felipe “El Militar” Sosa se debe a las condiciones de encierro.
EL ANTES Y EL DESPUÉS. Según su defensor, el deterioro físico y psicológico de Felipe “El Militar” Sosa se debe a las condiciones de encierro.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

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Temas InseguridadErika Antonella ÁlvarezJustina GordilloFelipe "El Militar" Sosa
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