EconomíaNoticias económicas

El FMI elogió las reformas de Milei y anticipó una recuperación de la economía argentina en 2027

El organismo destacó los avances en la reducción de los subsidios energéticos y el fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda.

Nigel Chalk, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI.
Nigel Chalk, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI.
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El FMI elogió este viernes en Tailandia las reformas del gobierno de Javier Milei y previó una reactivación económica hacia 2027 por los avances fiscales logrados.
  • El organismo admitió que los datos del año fueron más débiles de lo previsto, pero destacó el recorte en subsidios energéticos y la modernización laboral en curso.
  • El Fondo estima que el crecimiento se fortalecerá en 2027 gracias a la baja inflacionaria, la tracción del consumo, la inversión privada y las exportaciones energéticas.
Resumen generado con IA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió las reformas económicas implementadas por el presidente Javier Milei y anticipó una recuperación de la actividad en la Argentina durante 2027. Si bien reconoció que los indicadores registrados en lo que va del año estuvieron por debajo de las previsiones iniciales, el organismo confía en que la inversión y el consumo privado contribuirán a mejorar el desempeño de la economía.

El FMI volvió a respaldar la política fiscal de Milei

El FMI volvió a respaldar la política fiscal de Milei

Las principales definiciones estuvieron a cargo de Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, durante una conferencia de prensa realizada este viernes en Tailandia, en el marco de las reuniones anuales del organismo.

El FMI recortó la previsión de crecimiento para Argentina en 2026 y elevó sus estimaciones de inflación

El FMI recortó la previsión de crecimiento para Argentina en 2026 y elevó sus estimaciones de inflación

El funcionario destacó los avances de la Argentina en materia de reformas económicas, reducción de subsidios y sostenibilidad de la deuda pública. También señaló que las perspectivas para el próximo año son favorables, en un contexto regional marcado por la volatilidad internacional y los desafíos para sostener el crecimiento.

Caputo viaja a Bangkok para negociar con el FMI, en medio de las dudas sobre el crecimiento

Caputo viaja a Bangkok para negociar con el FMI, en medio de las dudas sobre el crecimiento

“En Argentina, los datos registrados en lo que va de año han sido más débiles de lo que habíamos previsto en nuestro informe WEO de abril; no obstante, esperamos que el crecimiento repunte el próximo año a medida que la demanda se recupere gradualmente”, afirmó Chalk.

En la misma línea, el informe presentado por el organismo prevé que la actividad económica argentina se fortalezca en 2027, impulsada por la inversión y el consumo privado. Según el análisis, ambos componentes podrían verse favorecidos por la desaceleración de la inflación y la continuidad de las reformas estructurales.

Las perspectivas de crecimiento para América Latina

En su evaluación regional, el FMI sostuvo que las economías del hemisferio occidental mostraron capacidad para desenvolverse en un escenario internacional complejo y volátil. Para la región en su conjunto, proyectó un crecimiento sostenido de alrededor del 2,25% durante 2026 y 2027.

Para América Latina y el Caribe, el organismo estimó una expansión del 2,5% en 2025 y del 2,3% en 2026. En América del Sur, en tanto, proyectó un crecimiento del 2,1% para este año y del 2,4% para 2027.

Entre los factores que podrían favorecer el desempeño regional, el informe mencionó las condiciones financieras internacionales, los precios elevados de la energía y las materias primas, y el mayor ingreso de inversiones de cartera y de inversión extranjera directa.

En el caso argentino, el FMI consideró que los precios internacionales de las materias primas podrían representar una oportunidad adicional, especialmente por el potencial de los sectores exportadores de energía. Sin embargo, advirtió que la evolución de la actividad también dependerá de la recuperación de la demanda interna y de la consolidación de las reformas económicas.

El FMI pidió preservar la reducción de los subsidios

La inflación y el encarecimiento de la energía figuran entre los principales riesgos para las economías de la región. El organismo también alertó sobre el posible impacto del fenómeno climático El Niño en los precios de los alimentos.

Según el reporte, la incidencia del aumento de los precios internacionales de la energía sobre los valores internos fue moderada en parte por la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Además, varios gobiernos aplicaron medidas fiscales para amortiguar el impacto sobre los hogares y las empresas.

Sin embargo, el FMI destacó que algunos países, entre ellos la Argentina, Bolivia y Ecuador, avanzaron en la reducción de los subsidios para permitir que los precios internos reflejen en mayor medida los valores internacionales.

El organismo recomendó preservar esos avances y reemplazar las ayudas generalizadas por mecanismos de asistencia directa destinados a los sectores de menores ingresos.

“Se deben preservar los avances -logrados con gran esfuerzo en varios países, como Argentina, Bolivia y Ecuador- en la reducción o eliminación de los subsidios a la energía”, sostuvo el informe. Además, planteó que los gobiernos deberían fortalecer los sistemas de transferencias directas y focalizadas.

El documento también recomendó priorizar la inversión en salud y educación, con el objetivo de mejorar el capital humano y fortalecer la protección de los hogares más vulnerables.

La deuda pública, otra de las preocupaciones del organismo

El FMI advirtió que el crecimiento de la deuda pública constituye uno de los principales desafíos para varios países de América Latina. Según el análisis, los déficits fiscales acumulados durante años y las demoras en la implementación de políticas de ajuste deterioraron las cuentas públicas y complicaron las condiciones de financiamiento.

No obstante, el organismo diferenció la situación de la Argentina y Ecuador, al destacar los esfuerzos de ambos países para fortalecer la sostenibilidad de la deuda.

“La Argentina y Ecuador presentan un panorama distinto, donde los esfuerzos por fortalecer la sostenibilidad de la deuda han sido ambiciosos, respaldados por recursos del FMI”, señaló el reporte.

El organismo también alertó sobre el efecto de las tasas de interés de largo plazo en el acceso al financiamiento, una dificultad que se refleja en los recientes aumentos del riesgo país en distintas economías.

Frente a ese escenario, Chalk consideró necesario avanzar en la corrección de los desequilibrios fiscales y establecer programas creíbles para reducir la deuda en el mediano plazo.

“Los países necesitan planes de consolidación fiscal creíbles que sitúen la deuda en una trayectoria claramente descendente”, sostuvo. Según explicó, esas estrategias deben comunicarse de manera adecuada y formar parte de un marco fiscal de mediano plazo claro y consistente.

El respaldo del FMI a la modernización laboral

En el tramo final de su exposición, Chalk advirtió que la brecha de ingresos entre Estados Unidos y el resto de América Latina continúa ampliándose. A su entender, la región necesita acelerar el crecimiento de la productividad y atraer más inversión extranjera para evitar un mayor rezago en los niveles de vida.

“Sin una aceleración significativa de la productividad y de la inversión extranjera, América Latina corre el riesgo de quedarse aún más rezagada en la mejora de los ingresos y los niveles de vida. Se trata de un problema urgente”, afirmó.

Para revertir esa tendencia, el organismo propuso mejorar el entorno empresarial y regulatorio, orientar los recursos fiscales hacia la infraestructura productiva y la formación de capital humano, promover la competencia y la integración comercial, y acelerar la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías.

Chalk destacó las reformas laborales impulsadas en la Argentina y las vinculó con los cambios implementados en otros países de la región. “Ya hemos visto que este tipo de reformas dan sus frutos en Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y otros lugares”, afirmó el director del Departamento del Hemisferio Occidental.

Temas Fondo Monetario InternacionalBuenos AiresLuis CaputoEstados UnidosJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El FMI volvió a respaldar la política fiscal de Milei

El FMI volvió a respaldar la política fiscal de Milei

El FMI recortó la previsión de crecimiento para Argentina en 2026 y elevó sus estimaciones de inflación

El FMI recortó la previsión de crecimiento para Argentina en 2026 y elevó sus estimaciones de inflación

Caputo viaja a Bangkok para negociar con el FMI, en medio de las dudas sobre el crecimiento

Caputo viaja a Bangkok para negociar con el FMI, en medio de las dudas sobre el crecimiento

Crisis en la construcción: se perdieron 120 mil empleos y advierten que no habrá recuperación hasta 2027

Crisis en la construcción: se perdieron 120 mil empleos y advierten que no habrá recuperación hasta 2027

Cuánto hay que ganar por mes para ser de clase media en la Argentina: los ingresos que exige cada nivel social

Cuánto hay que ganar por mes para ser de clase media en la Argentina: los ingresos que exige cada nivel social

Lo más popular
Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
1

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”
2

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
3

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes
4

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

La fuerza mística de la bestia pop
5

La fuerza mística de la bestia pop

Ranking notas premium
El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
1

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
2

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
3

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados
5

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados

Más Noticias
Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

La fuerza mística de la bestia pop

La fuerza mística de la bestia pop

Comentarios