El FMI elogió las reformas de Milei y anticipó una recuperación de la economía argentina en 2027

Resumen para apurados
- El FMI elogió este viernes en Tailandia las reformas del gobierno de Javier Milei y previó una reactivación económica hacia 2027 por los avances fiscales logrados.
- El organismo admitió que los datos del año fueron más débiles de lo previsto, pero destacó el recorte en subsidios energéticos y la modernización laboral en curso.
- El Fondo estima que el crecimiento se fortalecerá en 2027 gracias a la baja inflacionaria, la tracción del consumo, la inversión privada y las exportaciones energéticas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió las reformas económicas implementadas por el presidente Javier Milei y anticipó una recuperación de la actividad en la Argentina durante 2027. Si bien reconoció que los indicadores registrados en lo que va del año estuvieron por debajo de las previsiones iniciales, el organismo confía en que la inversión y el consumo privado contribuirán a mejorar el desempeño de la economía.
Las principales definiciones estuvieron a cargo de Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, durante una conferencia de prensa realizada este viernes en Tailandia, en el marco de las reuniones anuales del organismo.
El funcionario destacó los avances de la Argentina en materia de reformas económicas, reducción de subsidios y sostenibilidad de la deuda pública. También señaló que las perspectivas para el próximo año son favorables, en un contexto regional marcado por la volatilidad internacional y los desafíos para sostener el crecimiento.
“En Argentina, los datos registrados en lo que va de año han sido más débiles de lo que habíamos previsto en nuestro informe WEO de abril; no obstante, esperamos que el crecimiento repunte el próximo año a medida que la demanda se recupere gradualmente”, afirmó Chalk.
En la misma línea, el informe presentado por el organismo prevé que la actividad económica argentina se fortalezca en 2027, impulsada por la inversión y el consumo privado. Según el análisis, ambos componentes podrían verse favorecidos por la desaceleración de la inflación y la continuidad de las reformas estructurales.
Las perspectivas de crecimiento para América Latina
En su evaluación regional, el FMI sostuvo que las economías del hemisferio occidental mostraron capacidad para desenvolverse en un escenario internacional complejo y volátil. Para la región en su conjunto, proyectó un crecimiento sostenido de alrededor del 2,25% durante 2026 y 2027.
Para América Latina y el Caribe, el organismo estimó una expansión del 2,5% en 2025 y del 2,3% en 2026. En América del Sur, en tanto, proyectó un crecimiento del 2,1% para este año y del 2,4% para 2027.
Entre los factores que podrían favorecer el desempeño regional, el informe mencionó las condiciones financieras internacionales, los precios elevados de la energía y las materias primas, y el mayor ingreso de inversiones de cartera y de inversión extranjera directa.
En el caso argentino, el FMI consideró que los precios internacionales de las materias primas podrían representar una oportunidad adicional, especialmente por el potencial de los sectores exportadores de energía. Sin embargo, advirtió que la evolución de la actividad también dependerá de la recuperación de la demanda interna y de la consolidación de las reformas económicas.
El FMI pidió preservar la reducción de los subsidios
La inflación y el encarecimiento de la energía figuran entre los principales riesgos para las economías de la región. El organismo también alertó sobre el posible impacto del fenómeno climático El Niño en los precios de los alimentos.
Según el reporte, la incidencia del aumento de los precios internacionales de la energía sobre los valores internos fue moderada en parte por la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Además, varios gobiernos aplicaron medidas fiscales para amortiguar el impacto sobre los hogares y las empresas.
Sin embargo, el FMI destacó que algunos países, entre ellos la Argentina, Bolivia y Ecuador, avanzaron en la reducción de los subsidios para permitir que los precios internos reflejen en mayor medida los valores internacionales.
El organismo recomendó preservar esos avances y reemplazar las ayudas generalizadas por mecanismos de asistencia directa destinados a los sectores de menores ingresos.
“Se deben preservar los avances -logrados con gran esfuerzo en varios países, como Argentina, Bolivia y Ecuador- en la reducción o eliminación de los subsidios a la energía”, sostuvo el informe. Además, planteó que los gobiernos deberían fortalecer los sistemas de transferencias directas y focalizadas.
El documento también recomendó priorizar la inversión en salud y educación, con el objetivo de mejorar el capital humano y fortalecer la protección de los hogares más vulnerables.
La deuda pública, otra de las preocupaciones del organismo
El FMI advirtió que el crecimiento de la deuda pública constituye uno de los principales desafíos para varios países de América Latina. Según el análisis, los déficits fiscales acumulados durante años y las demoras en la implementación de políticas de ajuste deterioraron las cuentas públicas y complicaron las condiciones de financiamiento.
No obstante, el organismo diferenció la situación de la Argentina y Ecuador, al destacar los esfuerzos de ambos países para fortalecer la sostenibilidad de la deuda.
“La Argentina y Ecuador presentan un panorama distinto, donde los esfuerzos por fortalecer la sostenibilidad de la deuda han sido ambiciosos, respaldados por recursos del FMI”, señaló el reporte.
El organismo también alertó sobre el efecto de las tasas de interés de largo plazo en el acceso al financiamiento, una dificultad que se refleja en los recientes aumentos del riesgo país en distintas economías.
Frente a ese escenario, Chalk consideró necesario avanzar en la corrección de los desequilibrios fiscales y establecer programas creíbles para reducir la deuda en el mediano plazo.
“Los países necesitan planes de consolidación fiscal creíbles que sitúen la deuda en una trayectoria claramente descendente”, sostuvo. Según explicó, esas estrategias deben comunicarse de manera adecuada y formar parte de un marco fiscal de mediano plazo claro y consistente.
El respaldo del FMI a la modernización laboral
En el tramo final de su exposición, Chalk advirtió que la brecha de ingresos entre Estados Unidos y el resto de América Latina continúa ampliándose. A su entender, la región necesita acelerar el crecimiento de la productividad y atraer más inversión extranjera para evitar un mayor rezago en los niveles de vida.
“Sin una aceleración significativa de la productividad y de la inversión extranjera, América Latina corre el riesgo de quedarse aún más rezagada en la mejora de los ingresos y los niveles de vida. Se trata de un problema urgente”, afirmó.
Para revertir esa tendencia, el organismo propuso mejorar el entorno empresarial y regulatorio, orientar los recursos fiscales hacia la infraestructura productiva y la formación de capital humano, promover la competencia y la integración comercial, y acelerar la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías.
Chalk destacó las reformas laborales impulsadas en la Argentina y las vinculó con los cambios implementados en otros países de la región. “Ya hemos visto que este tipo de reformas dan sus frutos en Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y otros lugares”, afirmó el director del Departamento del Hemisferio Occidental.