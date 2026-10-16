El FMI elogió las reformas de Milei y anticipó una recuperación de la economía argentina en 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió las reformas económicas implementadas por el presidente Javier Milei y anticipó una recuperación de la actividad en la Argentina durante 2027. Si bien reconoció que los indicadores registrados en lo que va del año estuvieron por debajo de las previsiones iniciales, el organismo confía en que la inversión y el consumo privado contribuirán a mejorar el desempeño de la economía.