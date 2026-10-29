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Los gremios tucumanos adhieren al paro docente nacional este jueves 29 de octubre

Los gremios docentes de la provincia adhieren a la medida de fuerza convocada por CTERA para este jueves 29 de octubre. En San Miguel de Tucumán, se movilizarán a las 11 en plaza Independencia para exigir justicia por Nancy Estela Godoy, la docente de Corrientes que fue encontrada sin vida.

Nancy Godoy, docente asesinada en Corrientes.
Nancy Godoy, docente asesinada en Corrientes. Imagen: El Litoral
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gremios docentes tucumanos adhieren este jueves al paro nacional de CTERA y marcharán en Plaza Independencia para exigir justicia por el crimen de la maestra Nancy Godoy.
  • La medida surge tras el hallazgo sin vida de la docente en Corrientes, hecho que motivó a CTERA a convocar una jornada de duelo por la falta de seguridad en el ámbito educativo.
  • La protesta busca visibilizar a nivel nacional la desprotección del sector y presionar por reformas que garanticen condiciones laborales seguras para los educadores en el país.
Resumen generado con IA

Los gremios docentes ATEP, APEMyS y SADOP adhieren al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este jueves 29 de octubre. La jornada incluirá acciones de duelo y movilización para exigir justicia por Nancy Estela Godoy, una docente de Corrientes cuyo fallecimiento conmocionó a la comunidad educativa.

En Tucumán, la convocatoria es a las 11 en plaza Independencia, en San Miguel de Tucumán. Los sindicatos llamaron a los trabajadores de la educación a participar de la movilización y reclamar el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte de la docente.

Por qué hay paro docente este jueves 29 de octubre

La medida de fuerza fue impulsada por CTERA como parte de una jornada nacional de duelo y movilización en reclamo de justicia por Nancy Estela Godoy.

Desde ATEP señalaron que es necesario que se realice una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades y garantizar justicia.

El gremio también reclamó mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación y advirtió sobre la necesidad de garantizar la seguridad de quienes desempeñan tareas docentes.

«Ninguna docente debe desarrollar su tarea en condiciones de desprotección», expresaron desde la organización sindical.

Dónde será la movilización docente en Tucumán

La concentración convocada en San Miguel de Tucumán se realizará este jueves a las 11 en plaza Independencia.

ATEP convocó a las y los docentes a sumarse a la jornada en adhesión a la iniciativa nacional de CTERA. APEMyS y SADOP también anunciaron su adhesión al paro.

Los sindicatos plantearon que la convocatoria busca visibilizar el reclamo de justicia por Godoy y exigir condiciones laborales dignas y seguras para todos los trabajadores de la educación.

«Hoy, el dolor nos une y la lucha nos convoca. La educación pública necesita docentes protegidos, con derechos y condiciones dignas para ejercer su labor», señalaron desde ATEP.

La jornada se desarrollará en todo el país con el objetivo de acompañar el reclamo de justicia y poner en agenda la protección de los trabajadores de la educación.

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