Cuentas bajo la lupa: la Justicia intimó a la cúpula de la AMT y accedió a las cuentas bancarias

Resumen para apurados
- La jueza Inés Yamuss intimó a la directiva de la Asociación de Magistrados de Tucumán y accedió a sus cuentas en Tribunales para auditar los fondos societarios.
- La medida se concretó mediante una compulsa presencial filmada por Zoom, desestimando los planteos de la conducción para resguardar la información económica interna.
- La apertura de los registros bancarios profundiza la crisis institucional y podría derivar en nuevas sanciones o denuncias contra las autoridades de la entidad judicial.
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