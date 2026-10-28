Polémica judicial

Cuentas bajo la lupa: la Justicia intimó a la cúpula de la AMT y accedió a las cuentas bancarias

La jueza Inés Yamuss rechazó los argumentos de la directiva para blindar los números societarios y ejecutó una compulsa presencial filmada por Zoom.

La audiencia se realizó en la sede de la AMT en el Palacio de Tribunales. FOTO LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
La audiencia se realizó en la sede de la AMT en el Palacio de Tribunales. FOTO LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La jueza Inés Yamuss intimó a la directiva de la Asociación de Magistrados de Tucumán y accedió a sus cuentas en Tribunales para auditar los fondos societarios.
  • La medida se concretó mediante una compulsa presencial filmada por Zoom, desestimando los planteos de la conducción para resguardar la información económica interna.
  • La apertura de los registros bancarios profundiza la crisis institucional y podría derivar en nuevas sanciones o denuncias contra las autoridades de la entidad judicial.
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