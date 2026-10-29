Anuncian la obra de conexión entre el Camino del Perú y la Fanzolato, en Yerba Buena: cómo será y qué plazos se manejan

Circulación lenta

En las horas pico, la circulación se vuelve lenta, las filas de vehículos se extienden y las maniobras para ingresar o salir de los barrios se multiplican. Los cruces y las incorporaciones al tránsito generan situaciones de riesgo que los vecinos de la zona conocen desde hace tiempo. Los horarios de ingreso y salida de las escuelas, el mediodía y el final de la jornada laboral son algunos de los momentos de mayor congestión.