Caputo, sobre los dólares del RIGI: "Estas inversiones garantizan que Argentina no va a tener problemas con el tipo de cambio"

Resumen para apurados
- En Rosario, el ministro Luis Caputo defendió el RIGI ante empresarios para garantizar la estabilidad cambiaria y asegurar divisas mediante inversiones estratégicas.
- El funcionario destacó anuncios por U$S 210.000 millones en minería y energía, tras recorrer con Javier Milei nuevos proyectos de litio en Catamarca por U$S 1.400 millones.
- Caputo advirtió que cualquier desvío fiscal perjudicará la credibilidad del país y remarcó que las reformas permitirán consolidar a la Argentina como un destino confiable.
El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, defendió el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que los proyectos que impulsa permitirán garantizar la disponibilidad de divisas en la Argentina.
Durante una ronda de negocios realizada en Rosario, donde también estuvo la hermana del mandatario Javier Milei y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el titular de Economía afirmó que el país tiene una oportunidad para atraer capitales en sectores estratégicos y sostuvo que las inversiones contribuirán al desarrollo de las economías del interior.
“Estas inversiones garantizan que Argentina no va a tener problemas con el tipo de cambio. En Argentina no faltaban dólares, sino que se castigaba a los sectores donde tenemos mayor ventaja comparativa”, expresó Caputo al inaugurar la jornada, en la Estación Fluvial de Rosario.
El encuentro reunió a gobernadores, empresarios y funcionarios nacionales con el objetivo de vincular proyectos de inversión con pymes y proveedores. En la apertura también participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además de otros mandatarios provinciales que formaron parte de distintos paneles, consignó el diario "Ámbito".
Pidió sostener el rumbo económico
Durante su discurso, el titular del Palacio de Hacienda atribuyó al RIGI anuncio de inversiones por U$S210.000 millones en proyectos mineros, hidrocarburíferos y de otros sectores. En ese marco, defendió la gestión de Javier Milei y pidió mantener las políticas económicas sin desvíos.
Caputo calificó al mandatario como “uno de los tres líderes más importantes del mundo” y advirtió sobre las consecuencias que, según su visión, tendría un cambio de rumbo.
“No podemos movernos ni un centímetro de este camino porque tenemos todavía una trayectoria negativa que hace que, ante el primer desvío, el mundo se cuestione si la Argentina no volvió a las andadas”, afirmó.
“No hay opción de tomar aunque sea un mínimo atajo. Tenemos que seguir, esa es la decisión del Presidente”, agregó ante los asistentes.
El ministro sostuvo que la Argentina es actualmente un país previsible y con estabilidad económica, aunque reconoció que todavía queda un largo camino por recorrer. “Dejamos de lado el populismo; dejamos de lado la creencia que el camino es el déficit fiscal”, señaló.
También vinculó el desarrollo de los proyectos de inversión con la expansión de la actividad productiva en las provincias. Según planteó, el RIGI fue clave para atraer capitales porque el país logró atravesar distintas crisis sin que estas derivaran en problemas institucionales.
Atraer inversiones
El funcionario también se refirió al escenario internacional y a la necesidad de que los países diversifiquen sus fuentes de abastecimiento y sus vínculos económicos. Como ejemplo, mencionó las dificultades de algunos países centrales y la dependencia energética de Rusia que atribuyó a naciones de Europa central.
En ese contexto, consideró que la Argentina reúne condiciones para captar nuevas inversiones. “Argentina es un candidato obvio para diversificarse, porque tiene lo que el mundo quiere”, afirmó.
“No venimos a pedir, venimos a ofrecer ideas y propuestas. Argentina tiene la oportunidad de desarrollarse”, concluyó.
Caputo también recordó su visita del día anterior a Catamarca, donde acompañó al Presidente en la inauguración de la expansión Fénix 1B y de la nueva operación Sal de Vida, dos instalaciones de Rio Tinto que representan una inversión conjunta de US$ 1.400 millones y permitirán sumar 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio equivalente.
En un pasaje distendido de su intervención, el ministro aludió a la descompostura que sufrió en la puna catamarqueña y agradeció a Karina Milei por la asistencia recibida. “Si me quedo algo dormido, es por lo de ayer”, comentó.