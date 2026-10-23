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Empleados públicos de Tucumán: cuándo se cobra el 20% y el 80% del sueldo de octubre

La Provincia difundió el cronograma de pagos para los estatales.

TODOS LOS SECTORES QUE COBRARÁN SUS SUELDOS CON AUMENTOS EN OCTUBRE
TODOS LOS SECTORES QUE COBRARÁN SUS SUELDOS CON AUMENTOS EN OCTUBRE ARCHIVO
Por Redacción Economía Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Tucumán anunció el cronograma de pago de sueldos de octubre para empleados estatales, que se liquidará en dos tramos entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre.
  • El esquema se dividirá en el depósito del 20% proporcional del 28 al 30 de octubre y el 80% complementario del 4 al 6 de noviembre, según la repartición correspondiente.
  • El cronograma escalonado permite a miles de agentes públicos organizar sus ingresos y alivia la concurrencia a entidades bancarias en toda la provincia.
Resumen generado con IA

La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago de los sueldos de octubre para los empleados estatales de Tucumán. 

El esquema contempla el depósito de la parte proporcional, correspondiente al 20% de los haberes, y de la parte complementaria, que representa el 80% restante.

Los pagos comenzarán el miércoles 28 de octubre y se extenderán hasta el viernes 6 de noviembre. Las fechas varían de acuerdo con el área y el organismo al que pertenece cada trabajador.

Cuándo se paga el 20% del sueldo de octubre

La parte proporcional se abonará durante tres jornadas, entre el miércoles 28 y el viernes 30 de octubre.

Miércoles 28 de octubre

Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

Instituto Provincial de la Vivienda.

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept).

Jueves 29 de octubre

Seguridad: Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales.

Administración Central.

Defensoría del Pueblo.

Tribunal de Cuentas.

Tribunal Fiscal de Apelación.

Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Poder Legislativo.

Viernes 30 de octubre

Comunas Rurales.

Poder Judicial: centros judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia y juzgados de paz legal.

Ministerio Público Fiscal.

Ministerio Pupilar y de la Defensa.

Municipios del interior.

Dirección de Recursos Hídricos.

Ente Autárquico Tucumán Turismo.

Ente Cultural de Tucumán.

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym).

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys).

Instituto de Desarrollo Productivo.

Ente de Infraestructura Comunitaria.

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol.

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.

Cuándo se cobra el 80% restante

La parte complementaria, equivalente al 80% de los haberes de octubre, se acreditará entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre.

Miércoles 4 de noviembre

Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

Instituto Provincial de la Vivienda.

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept).

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.

Sociedad Aguas del Tucumán.

Seguridad: Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales.

Jueves 5 de noviembre

Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Educación de establecimientos provinciales: escuelas provinciales y escuelas secundarias transferidas correspondientes a las reparticiones 18, 25, 26 y 27.

Administración Central.

Defensoría del Pueblo.

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.

Comunas Rurales.

Tribunal de Cuentas.

Tribunal Fiscal de Apelación.

Viernes 6 de noviembre

Jubilados fuera de convenio.

Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas.

Poder Legislativo.

Poder Judicial: centros judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia y juzgados de paz legal.

Ministerio Público Fiscal.

Ministerio Pupilar y de la Defensa.

Municipios del interior.

Dirección de Recursos Hídricos.

Ente Autárquico Tucumán Turismo.

Ente Cultural de Tucumán.

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym).

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys).

Instituto de Desarrollo Productivo.

Ente de Infraestructura Comunitaria.

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol.

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.

Educación de establecimientos públicos de gestión privada: niveles primario, secundario y terciario transferidos.

Temas Tesorería General de la Provincia
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