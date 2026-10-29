Escándalo en el juicio por el crimen de Érika Álvarez: denuncian amenazas y se retiró un abogado

Un fuerte episodio de tensión sacudió la cuarta jornada del juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez. Marcelo Cosiansi, abogado defensor de Felipe “El Militar” Sosa, se retiró de la sala de audiencias tras manifestar que su representado estaría siendo amenazado para que no hable hasta el final del debate. La reacción sorprendió al tribunal.