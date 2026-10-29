Sin final ni clasificación a una copa internacional, Atlético tiene la obligación de salvar el año en los últimos dos partidos

La eliminación de la Copa Argentina dejó a Atlético sin la posibilidad de disputar una final, conquistar un título y regresar al plano internacional. Ahora, el Decano deberá concentrar todas sus energías en las dos fechas que le quedan del Clausura, con dos objetivos: meterse en los playoffs y sumar puntos para no comenzar la temporada 2027 en el fondo de la tabla.