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Sin final ni clasificación a una copa internacional, Atlético tiene la obligación de salvar el año en los últimos dos partidos

El "Decano" necesita sumar para intentar llegar a los playoffs, pero sobre todo para no arrancar 2027 como el peor equipo de Primera.

NO LO PUEDE CREER. Ruiz Rodríguez lamenta la eliminación por penales. En los últimos dos partidos del año, Atlético necesita salvar una temprada muy mala.
NO LO PUEDE CREER. Ruiz Rodríguez lamenta la eliminación por penales. En los últimos dos partidos del año, Atlético necesita salvar una temprada muy mala. Nicolás Reynaga, especial para LA GACETA.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

La eliminación de la Copa Argentina dejó a Atlético sin la posibilidad de disputar una final, conquistar un título y regresar al plano internacional. Ahora, el Decano deberá concentrar todas sus energías en las dos fechas que le quedan del Clausura, con dos objetivos: meterse en los playoffs y sumar puntos para no comenzar la temporada 2027 en el fondo de la tabla.

El primer desafío será el lunes, desde las 21.15, frente a Argentinos en el Monumental. Después llegará el turno de visitar a Banfield, en el cierre de la fase regular. Serán dos partidos determinantes para un equipo que necesita transformar la desilusión de Salta en una reacción futbolística.

Atlético todavía tiene una posibilidad de extender su temporada. Actualmente ocupa el décimo puesto, a dos puntos de Huracán e Independiente Rivadavia, los últimos equipos que están clasificándose a los playoffs. La diferencia es corta y mantiene abierta la ilusión de alcanzar la etapa decisiva del campeonato. Sin embargo, el margen de error se achicó y cada punto puede resultar determinante.

La clasificación representaría mucho más que la posibilidad de seguir compitiendo. Después de una campaña irregular, ingresar entre los mejores sería una manera de encontrar algo de alivio en un año que parecía ofrecer una oportunidad inmejorable para cambiar su final.

La Copa Argentina había alimentado esa esperanza. El equipo de Julio César Falcioni llegó hasta las semifinales, quedó a un paso de la definición y estuvo cerca de convertir el torneo en una plataforma para volver a las competencias internacionales. Sin embargo, la derrota por penales frente a Platense dejó todo eso en el camino.

Por eso, el Clausura adquiere ahora una importancia aún mayor. Atlético necesita sumar la mayor cantidad de puntos posible, no solamente para alimentar el sueño de los playoffs, sino también para mejorar su posición de cara a la próxima temporada. Sin contar a los equipos que ascenderán, el “Decano” corre el riesgo de comenzar 2027 como el peor equipo del año.

La herida de Salta todavía está abierta. Pero el calendario no espera y Atlético deberá encontrar respuestas rápidamente. Le quedan dos partidos para intentar rescatar algo más de una temporada que prometía terminar con una celebración y que, de pronto, volvió a llenarse de interrogantes.

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