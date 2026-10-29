El FMI alertó por el riesgo país y el freno de la economía, pero pidió a Milei mantener el rumbo

El Fondo Monetario Internacional(FMI) advirtió sobre los desafíos que enfrenta la Argentina para transformar los avances de la estabilización económica en crecimiento sostenido y creación de empleo. En medio de las señales de enfriamiento de la actividad y del aumento del riesgo país, el organismo respaldó la continuidad del programa económico de Javier Milei, aunque reclamó profundizar las reformas para extender sus beneficios al conjunto de la economía.