El FMI alertó por el riesgo país y el freno de la economía, pero pidió a Milei mantener el rumbo

Resumen para apurados
- El FMI pidió este jueves en Washington al gobierno de Milei mantener el rumbo económico y profundizar reformas para bajar el riesgo país y reactivar la economía argentina.
- Tras acordar la revisión técnica, el Fondo recomendó flexibilizar el mercado laboral, sumar reservas, licitar infraestructura y acelerar inversiones estratégicas vía RIGI.
- En diciembre, el directorio definirá un desembolso de U$S 900 millones, clave para afianzar reservas y convertir la baja inflacionaria en crecimiento sostenido y empleo.
El Fondo Monetario Internacional(FMI) advirtió sobre los desafíos que enfrenta la Argentina para transformar los avances de la estabilización económica en crecimiento sostenido y creación de empleo. En medio de las señales de enfriamiento de la actividad y del aumento del riesgo país, el organismo respaldó la continuidad del programa económico de Javier Milei, aunque reclamó profundizar las reformas para extender sus beneficios al conjunto de la economía.
La portavoz del Fondo, Julie Kozack, se refirió a la situación argentina este jueves durante una conferencia de prensa en Washington. Consultada sobre el incremento del riesgo país, evitó anticipar su evolución, pero insistió en que la principal recomendación del organismo es mantener la orientación de las políticas económicas acordadas.
“Diría que nuestro mejor consejo para que Argentina siga reduciendo su riesgo país es continuar con su sólida implementación de políticas, es decir, seguir ejecutando el programa como se viene haciendo”, afirmó.
Kozack destacó especialmente la necesidad de acumular reservas internacionales netas y fortalecer la posición externa del país. Según señaló, ambos objetivos son fundamentales para mejorar las condiciones de financiamiento de la Argentina.
“Estas son todas áreas en las que las autoridades están comprometidas, están tomando medidas y están implementando lo acordado”, agregó.
Las cuatro medidas que propone el FMI para impulsar el crecimiento
Durante la conferencia, la vocera respondió a varias preguntas sobre la evolución de la economía argentina y las perspectivas de crecimiento, en un contexto en el que se planteó la posibilidad de que la actividad acumule dos trimestres consecutivos de caída, lo que configuraría una recesión técnica.
Frente a ese escenario, Kozack señaló que las conversaciones con el Gobierno incluyeron un entendimiento sobre la necesidad de extender los resultados de la estabilización hacia una recuperación más amplia de la actividad y del empleo.
En ese marco, enumeró cuatro líneas de acción acordadas con las autoridades argentinas:
- Profundizar los mercados de capitales y de créditos hipotecarios. El objetivo es ampliar las alternativas de financiamiento para la inversión privada y contribuir a sostener la demanda interna.
- Aumentar la flexibilidad del mercado laboral. El organismo considera que las reformas en esta área pueden favorecer la contratación en el sector privado y facilitar que el crecimiento se traduzca en nuevos puestos de trabajo.
- Avanzar con las concesiones de infraestructura. La iniciativa apunta a impulsar proyectos adjudicados y promover inversiones que contribuyan al desarrollo de la actividad económica.
- Facilitar las inversiones estratégicas bajo el RIGI. El Fondo destacó la importancia de agilizar la ejecución de proyectos enmarcados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que, según Kozack, ya cuenta con iniciativas aprobadas por más de U$S 70.000 millones.
La portavoz sostuvo que estas medidas, junto con las reformas laborales y de mercado aprobadas durante el año, deberían contribuir a fortalecer el crecimiento y la creación de empleo a mediano plazo. “Este es un entendimiento compartido sobre la importancia de trasladar los logros de la estabilización hacia un crecimiento más fuerte y la creación de empleo”, afirmó.
Georgieva resumió la posición del organismo con un mensaje dirigido a la administración de Milei: mantener el rumbo económico, pero ampliar los beneficios de las reformas más allá de los sectores que ya muestran resultados positivos.
Riesgo país y reservas: el reclamo del Fondo al Gobierno
La acumulación de reservas internacionales y el fortalecimiento de la posición externa volvieron a ocupar un lugar central en las recomendaciones del FMI. Para el organismo, avanzar en esos objetivos resulta clave para mejorar la percepción de los mercados sobre la capacidad de pago de la Argentina y reducir el costo de su financiamiento.
Kozack evitó hacer pronósticos sobre la evolución del riesgo país, pero remarcó que la continuidad de las políticas acordadas es una condición importante para mejorar ese indicador.
El planteo se produce en un contexto de dificultades para recuperar el acceso al financiamiento internacional en condiciones favorables. La evolución del riesgo país constituye una de las variables que siguen de cerca los inversores, ya que incide sobre el costo al que el Estado y las empresas argentinas podrían endeudarse en los mercados externos.
La funcionaria también señaló que las autoridades se comprometieron a continuar con la reconstrucción de las reservas y a movilizar financiamiento para cumplir con las obligaciones financieras del país.
El acuerdo con el FMI y el próximo desembolso de US$ 900 millones
Kozack recordó que el organismo anunció a comienzos de esta semana un acuerdo a nivel técnico con el Gobierno argentino por la tercera revisión del programa vigente. El entendimiento todavía debe recibir la aprobación del directorio ejecutivo del Fondo.
La revisión contempla un desembolso de aproximadamente U$S 900 millones, cuya consideración por parte del directorio fue prevista para principios de diciembre, según indicó la portavoz.
La funcionaria explicó que el acuerdo se estructura en torno de tres objetivos: sostener la desinflación, fortalecer la capacidad de la Argentina para enfrentar shocks externos y potenciar el crecimiento económico.
En materia fiscal, destacó que el Gobierno mantiene su compromiso con el equilibrio financiero, una de las principales condiciones del programa. También mencionó la intención de seguir perfeccionando el marco de la política monetaria para favorecer la remonetización de la economía, mejorar la administración de la liquidez y optimizar la asignación del crédito.
A esos compromisos se suma la reconstrucción de las reservas internacionales y la búsqueda de financiamiento para afrontar los vencimientos de deuda.
Estabilización sin crecimiento: el desafío de la economía argentina
El mensaje del FMI combina el respaldo a la continuidad del programa económico con una advertencia sobre la necesidad de consolidar una recuperación que alcance a más sectores productivos.
Mientras el organismo reconoce los avances de la estabilización, también plantea que el siguiente paso debe ser generar condiciones para ampliar la inversión, facilitar el acceso al crédito y convertir el crecimiento en empleo.
La apuesta oficial por el equilibrio fiscal, la desinflación y las reformas estructurales constituye el eje del entendimiento con el Fondo. Sin embargo, la evolución de la actividad económica, la acumulación de reservas y la recuperación del financiamiento serán factores determinantes para evaluar si esos avances pueden traducirse en una expansión sostenida.