En medio de la conmoción política, la Justicia investiga la muerte del ex legislador Guillermo Gassenbauer

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán investiga la muerte del exlegislador Guillermo Gassenbauer, ocurrida ayer, ante la sospecha principal de un presunto suicidio.
- Peritos del ECIF recolectaron testimonios en la escena. El dirigente, de 44 años y trayectoria peronista, se encontraba bajo tratamiento médico de salud mental.
- El deceso causó conmoción en el arco político provincial, mientras la fiscalía busca determinar de forma concluyente si existió intervención de terceros en el hecho.
La Justicia continúa investigando las circunstancias de la muerte de Guillermo Gassenbauer, ex legislador de la provincia, cuyo fallecimiento generó conmoción en la dirigencia política de Tucumán. La causa está a cargo del fiscal Pedro Gallo y, por el momento, no hay conclusiones definitivas sobre lo ocurrido.
La principal hipótesis apunta a que el dirigente se habría quitado la vida, aunque los investigadores buscan reconstruir sus últimas horas y determinar si hubo intervención de terceros. Para avanzar en esa línea, se realizaron peritajes en la escena con la participación de efectivos policiales y personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF). También se tomaron testimonios a familiares y vecinos.
Fuentes judiciales señalaron que Gassenbauer, de 44 años, se encontraba bajo tratamiento por problemas de salud mental y que habría tenido antecedentes de intentos de quitarse la vida. Esa información forma parte del contexto que analizan los investigadores, mientras continúan las medidas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
El pesar en la política tucumana
La noticia provocó numerosas expresiones de condolencias entre dirigentes de distintos sectores de la política provincial. El gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo, el ex gobernador Juan Manzur y el diputado nacional Pablo Yedlin, entre otros referentes, manifestaron públicamente su pesar por la muerte del ex legislador.
Abogado e hijo del ex ministro Jorge Gassenbauer, Guillermo construyó buena parte de su trayectoria política dentro del peronismo tucumano. Durante su carrera se desempeñó como secretario privado del entonces gobernador José Alperovich y fue legislador provincial.
Al momento de su fallecimiento, ocupaba el cargo de director de Relaciones Institucionales de la Legislatura de Tucumán.