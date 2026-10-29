En medio de la conmoción política, la Justicia investiga la muerte del ex legislador Guillermo Gassenbauer

La principal hipótesis apunta a que el dirigente se habría quitado la vida, aunque los investigadores buscan reconstruir sus últimas horas y determinar si hubo intervención de terceros. Para avanzar en esa línea, se realizaron peritajes en la escena con la participación de efectivos policiales y personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF). También se tomaron testimonios a familiares y vecinos.