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Tras un aumento del 5%, el kilo de pan superará los $4.000 en Tucumán

Pablo Albertus advirtió sobre el impacto de los costos de energía y reveló que este año cerraron 72 locales en la provincia.

Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Panaderos de Tucumán anunciaron que el kilo de pan superará los $4.000 tras un aumento del 5% debido al fuerte incremento en los costos de producción y tarifas de energía.
  • El ajuste llega tras 94 días sin variaciones, en un contexto crítico donde las subas en gas y electricidad ya provocaron el cierre de 72 panaderías provinciales este año.
  • El sector planea congelar los precios hasta enero, cuando definirán nuevos valores por paritarias, mientras negocian una canasta navideña accesible para sostener las ventas.
Resumen generado con IA

El kilo de pan pasará a costar entre $4.000 y $4.200 en Tucumán, tras un aumento estimado del 5%. Así lo anticipó a LA GACETA Pablo Albertus, presidente del Centro de Industriales Panaderos de la provincia, quien explicó que la actualización responde al incremento de los costos de producción.

“Después de 94 días que no tuvimos precio sugerido de pan y que mantuvimos el precio del pan francés, tenemos que hacer un ajuste”, sostuvo durante una entrevista con LG Play. Según detalló, durante ese período las panaderías actualizaron algunos valores de especialidades, pizzas, hamburguesas y productos de galletería para compensar parte de los aumentos sin trasladarlos directamente al pan.

Albertus explicó que el precio sugerido se calcula a partir de los costos relevados en cuatro tipos de establecimientos: panaderías chicas, medianas, grandes e industriales. De ese análisis surge un valor de referencia para el sector, aunque cada comercio puede establecer sus propios precios.

El costo de la energía, una de las principales preocupaciones

El titular de los industriales panaderos sostuvo que las subas en las tarifas de gas y electricidad representan uno de los mayores problemas para la actividad. A esos gastos se suman los incrementos en las materias primas, los insumos y el combustible, que repercuten en los fletes, los plásticos y otros materiales utilizados en la producción.

“Tenemos problemas muy grandes energéticos, con el tema del precio de la energía. El gas y la luz inciden muchísimo en nuestros costos”, advirtió.

El dirigente señaló que el sector intentó absorber parte de esos incrementos mediante ajustes en otros productos, pero consideró necesario actualizar el valor del pan francés.

En principio, la intención es mantener los precios hasta enero del próximo año, cuando volverán a evaluar la situación. Para entonces, también deberán considerar las negociaciones paritarias con el gremio del sector.

Cerraron 72 panaderías en Tucumán

Albertus describió un escenario complejo para los comercios y alertó sobre el impacto de los costos fijos en la continuidad de los negocios. Como ejemplo, contó que recientemente intentó convencer a un colega de 80 años de que no cerrara su panadería de barrio, que tenía casi medio siglo de trayectoria.

Se trataba de un establecimiento artesanal, con hornos de mampostería, cuyo propietario ya no podía afrontar las facturas de los servicios. El dirigente explicó que los hornos tradicionales pueden consumir entre un 20% y un 40% más de gas que los rotativos, lo que agrava las dificultades para los negocios que trabajan con ese sistema.

“Se me están yendo los ahorros de mi vida y mi vida acá”, recordó Albertus que le dijo el panadero.

El presidente del Centro de Industriales Panaderos aseguró que durante este año cerraron 72 panaderías en Tucumán y manifestó su preocupación por la pérdida de comercios con una larga trayectoria.

Frente a este panorama, señaló que los establecimientos también debieron adaptar sus modelos de negocio, incorporando cafetería, gastronomía y productos para personas celíacas, además de alternativas proteicas, con el objetivo de diversificar sus ingresos.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

Cuánto costará el pan dulce para las fiestas

De cara a las celebraciones de fin de año, Albertus anticipó que el sector trabaja junto con el Gobierno provincial en una canasta navideña con productos accesibles.

En el caso del pan dulce artesanal de medio kilo, estimó que los valores podrían ubicarse entre $5.000 y $10.000, según la elaboración, la cantidad de frutas y los ingredientes utilizados. Los budines también tendrán valores variables de acuerdo con el tamaño y sus características.

El objetivo es ofrecer entre cuatro y cinco productos destacados que puedan conseguirse en las panaderías de la provincia a valores razonables.

“Necesitamos la afluencia de público y de gente en las panaderías”, sostuvo Albertus, quien planteó la necesidad de atravesar las fiestas con precios que permitan sostener las ventas y la actividad de los comercios.

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