Tras un aumento del 5%, el kilo de pan superará los $4.000 en Tucumán

El costo de la energía, una de las principales preocupaciones

El titular de los industriales panaderos sostuvo que las subas en las tarifas de gas y electricidad representan uno de los mayores problemas para la actividad. A esos gastos se suman los incrementos en las materias primas, los insumos y el combustible, que repercuten en los fletes, los plásticos y otros materiales utilizados en la producción.