Mañanas frescas y tardes calurosas: el pronóstico del fin de semana para el NOA

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este fin de semana tardes calurosas de hasta 35 °C y mañanas frescas en el NOA, ante un patrón estacional de tiempo seco y sin lluvias.
- El fenómeno provocará una marcada amplitud térmica con vientos de hasta 30 km/h y cielo nublado, alcanzando Catamarca, Tucumán y La Rioja los registros más altos.
- El reporte confirma el anticipo de un verano prematuro en la región, lo que obligará a la población a tomar recaudos ante los cambios bruscos de temperatura diarios.
El fin de semana tendrá registros elevados en lo que respecta a la temperatura. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Tucumán tendrán un fin de semana con tardes plenamente veraniegas y mañanas que seguirán ameritando un abrigo liviano. Además, el cielo estará mayormente nublado, con vientos que no superarán los 30 kilómetros por hora, al menos en las capitales, y no se esperan precipitaciones.
Pronóstico para Catamarca
La capital catamarqueña tendrá uno de los índices más altos de este viernes con una temperatura máxima de 35 °C. El resto del fin de semana se alineará en el mismo orden, pero con una máxima de 34 °C. El sábado la temperatura más baja será igual que la de este viernes y llegará a 18 °C, mientras que el domingo alcanzará los 22 °C. Los días estarán parcialmente nublados, ventosos y sin probabilidad de precipitaciones.
Pronóstico para Jujuy
San Salvador de Jujuy llegará este viernes a 32 °C y la temperatura irá subiendo paso a paso durante el fin de semana: el sábado la máxima será de 33 °C y, el domingo, de 34 °C. La mínima oscilará entre los 14 °C y los 18 °C durante todo el fin de semana, por lo que el abrigo será necesario durante las mañanas y las noches, pero empezará a estorbar a partir de media mañana. El único momento con probabilidad de precipitaciones será el sábado por la noche, cuando la probabilidad alcance hasta el 10%.
Pronóstico para La Rioja
La temperatura más elevada será constante durante todo el fin de semana en la capital de La Rioja. Este viernes la mínima marcó 15 °C y la máxima tocará los 34 °C, marca que se repetirá el sábado y el domingo, días de calor. Las mínimas, en cambio, serán de 16 °C y 20 °C respectivamente. Los días tendrán vientos con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, de diferente dirección y no se pronosticaron lluvias.
Pronóstico para Salta
El viernes empezó con una temperatura mínima de 10 °C, la mínima más baja del NOA según el SMN para este viernes. La temperatura máxima también se ubicará entre las más discretas, con 31 °C. El sábado se achicará la amplitud térmica con marcas entre los 14 °C y 32 °C y, el domingo, entre 18 °C y 32 °C. Se espera un cielo con nubosidad variable, pero nunca del todo despejado y vientos leves.
Pronóstico para Santiago del Estero
La capital santiagueña inició el viernes con una madrugada fresca con 12 °C. Por la mañana la temperatura irá ascendiendo hasta las horas de la siesta, en las que la máxima llegará a 34 °C. El día, al igual que el resto del fin de semana, tendrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora. La madrugada del sábado tendrá el único momento de cielo despejado. Este día registrará una mínima de 17 °C y una máxima de 34 °C mientras que, el domingo, los marcadores irán de los 17 °C a los 29 °C, sin precipitaciones.
Pronóstico para Tucumán
San Miguel de Tucumán se sumará a las capitales con temperaturas máximas más altas del NOA. El viernes empezó con unos modestos 15 °C que superarán el doble por la tarde, cuando el termómetro marque 34 °C. El sábado continuará con nubosidad variable, con una mínima de 16 °C y la misma máxima que el día anterior. El domingo la temperatura más baja será de 20 °C y, la máxima, nuevamente de 34 °C. Los días serán ventosos y no se anunciaron lluvias.