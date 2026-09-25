Mañanas frescas y tardes calurosas: el pronóstico del fin de semana para el NOA

Pronóstico para Jujuy

San Salvador de Jujuy llegará este viernes a 32 °C y la temperatura irá subiendo paso a paso durante el fin de semana: el sábado la máxima será de 33 °C y, el domingo, de 34 °C. La mínima oscilará entre los 14 °C y los 18 °C durante todo el fin de semana, por lo que el abrigo será necesario durante las mañanas y las noches, pero empezará a estorbar a partir de media mañana. El único momento con probabilidad de precipitaciones será el sábado por la noche, cuando la probabilidad alcance hasta el 10%.