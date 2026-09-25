Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”

Finalmente, señaló que la guerra también tenía una faceta de propaganda. “En 1810, el ejército revolucionario toma medidas que son bien tomadas en el Alto Perú; por ejemplo, liberar de los trabajos forzados a los indios. Ese ejército, liderado por Juan José Castelli, se gana la fama de hereje, de estar en contra de la religión, que era uno de los rasgos identitarios de esta sociedad. La religión tenía un peso muchísimo más importante en el mundo del que tiene hoy. Y divide aguas. El gesto de Belgrano, de entregar el bastón de mando a la Virgen de la Merced -cuyo día era el 24 de septiembre-, tiene que ver con eso; con reconocer el peso de la religión y también con mostrar que ese ejército revolucionario no es anticatólico. Un gesto para sostener la adhesión a esa revolución”, dijo.