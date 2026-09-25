Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo

¿Qué dijo el ministro Abad?: “Nuestro compromiso es alentar al sector privado”

Daniel Abad desdobló su ministerio en el discurso que anoche dio ante los ruralistas. Como titular de Economía, coincidió con la queja del agro en materia fiscal. “Siempre dijimos, y desde que asumimos, que seremos los primeros en la fila para la reforma tributaria. De las retenciones, las provincias no reciben nada de lo que producen nuestros agricultores”, arrancó. Y continuó: “con la devolución del IVA, también las provincias se perjudican porque no reciben una coparticipación actualizada”. Asimismo, dijo que con la Dirección de Rentas están tratando de amortiguar el impacto de Ingresos Brutos en la actividad. “Al día de hoy se destinaron $ 110.000 millones en exenciones y en alícuotas cero que llegan a los sectores citrícola y sucroalcoholero. Nuestro compromiso siempre será alentar al sector privado, bajando impuestos”, continuó. Aclaró que, mientras tanto, la recaudación se destina a atender la explosión de la demanda en hospitales y en las escuelas, por la situación socioeconómica de la población. Luego se subió al rol de ministro de la Producción y detalló el proyecto de fomento a la inversión privada que hoy defenderá en la Legislatura. Indicó que el Grupo Los Balcanes, de Jorge Rocchia Ferro, fue el primero en acogerse a los beneficios que implica reducción impositiva en Ingresos Brutos y en Salud Pública. “Ese fondo de garantía tiene tasas más accesibles de las que se ofrecen en el mercado”, acotó.