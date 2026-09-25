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Lluvias fuertes y viento Zonda: el fenómeno que mantiene en alerta a varias provincias

El SMN emitió alertas naranja y amarilla por lluvias y viento Zonda para varias provincias. Dónde rigen los avisos y qué condiciones se esperan este viernes.

El SMN mantiene alertas por lluvias y Zonda: qué zonas están en riesgo
El SMN mantiene alertas por lluvias y Zonda: qué zonas están en riesgo
Por Redacción LA GACETA Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla este viernes por lluvias y viento Zonda en Neuquén, Mendoza, San Juan, Chubut y Santa Cruz ante el riesgo de daños temporales.
  • Neuquén continúa con precipitaciones persistentes y nieve en cordillera, mientras que Cuyo registrará ráfagas superiores a 70 km/h con marcado ascenso térmico y baja humedad.
  • Los fenómenos provocarán polvo en suspensión, escasa visibilidad y problemas de tránsito, por lo que las autoridades piden seguir los reportes ante posibles complicaciones.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 25 de septiembre una serie de alertas meteorológicas por lluvias y viento Zonda para distintas zonas de la Argentina. Los avisos son de nivel naranja y amarillo y advierten sobre fenómenos que podrían generar daños y afectar temporalmente las actividades habituales.

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De acuerdo con el organismo, algunas regiones podrían registrar condiciones meteorológicas adversas durante la jornada, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales y a la evolución de los fenómenos.

Alerta naranja por lluvias: dónde rige

El alerta naranja por lluvias alcanza al cordón cordillerano de la provincia de Neuquén, donde continúan las precipitaciones persistentes que ya habían afectado a la región durante el jueves.

Según el SMN, las lluvias serán de intensidad variable y podrían presentarse períodos de precipitaciones fuertes. Se prevén acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera localizada.

En las zonas de mayor altura, además, existe la posibilidad de que las precipitaciones se presenten en forma de nieve, especialmente hacia el extremo norte del cordón cordillerano neuquino.

Qué provincias tienen alerta amarilla

El mismo fenómeno también mantiene bajo alerta amarilla a otras áreas del sur del país. El aviso alcanza al extremo sudeste de Chubut, el noreste de Santa Cruz y el resto de la provincia de Neuquén.

En estas zonas, las condiciones meteorológicas también podrían generar algunos inconvenientes y afectar de manera momentánea el normal desarrollo de las actividades.

Alerta por viento Zonda en San Juan y Mendoza

Por otro lado, el SMN mantiene una alerta por viento Zonda para San Juan y Mendoza. En las áreas alcanzadas por el aviso se esperan vientos con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

El viento Zonda puede generar una importante reducción de la visibilidad, además de provocar un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas. Estas características pueden favorecer la presencia de polvo en suspensión y complicar la circulación en las zonas afectadas.

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