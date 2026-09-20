Alerta naranja y amarilla en 18 provincias: viento Zonda, tormentas severas y y ráfagas de 100 km/h azotan a la Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional puso bajo advertencia a 18 provincias argentinas este domingo. Se esperan ráfagas de viento Zonda en el NOA, violentas nevadas en Cuyo, precipitaciones severas en el Centro-Litoral y un intenso temporal en la Patagonia.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este domingo alertas naranja y amarilla para 18 provincias argentinas por viento Zonda, nevadas, tormentas y ráfagas de 100 km/h.
- El fenómeno abarca el 75% del país, con Zonda en el NOA y Cuyo, temporales severos con granizo en el Centro-Litoral y fuertes nevadas en la cordillera.
- Las autoridades activaron planes de contingencia ante la baja visibilidad y posibles daños, instando a la población a extremar recaudos durante la jornada.
Son 18 las provincias que se encuentran bajo alerta meteorológica este domingo, variando en el mapa del Servicio Meteorológico Nacional entre diversos fenómenos e intensidades. Viento Zonda, ráfagas de hasta 75 km/h y tormentas afectarán a 18 distritos —que representan el 75% del territorio nacional— en una jornada que mantiene en vilo a las autoridades, por lo que la población deberá tomar precauciones ante la magnitud de las corrientes de aire que alcanzan niveles amarillo y naranja.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN advirtió que este domingo las provincias estarán atravesadas por una intensa actividad atmosférica en la que los fenómenos extremos obligarán a adoptar medidas de contingencia. El noroeste argentino estará afectado durante el día por viento Zonda, al igual que parte de la región cuyana que además presentará ráfagas de gran velocidad. En el centro y el NEA las precipitaciones serán severas, con sectores bajo un aviso de mayor riesgo. El sur se encontrará con ventarrones intensos y precipitaciones que también alcanzarán el nivel naranja de severidad.
Viento Zonda en el NOA y condiciones extremas en Cuyo
En el norte argentino, los avisos por viento Zonda se concentran en la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. La contingencia de este fenómeno se extiende también a los valles salteños de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, mientras que la Puna y el monte catamarqueño experimentarán el mismo escenario en sectores como Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán. En Tucumán, el flujo seco del oeste afectará la Puna de Tafí del Valle. Para todas estas regiones se prevén velocidades sostenidas de 30 a 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, provocando una brusca caída en la visibilidad, un marcado ascenso de la temperatura y valores muy bajos de humedad.
Tormentas severas en el Centro-Litoral
Por su parte, la región de Cuyo y La Rioja enfrentarán un panorama combinado de altísima complejidad. Departamentos riojanos como Chilecito, Famatina, General Felipe Varela, Vinchina e Independencia tendrán alerta por viento Zonda, mientras que en la cordillera provincial y en sectores sanjuaninos como Calingasta e Iglesia se sumarán intensas nevadas con acumulados de hasta 50 centímetros y ráfagas del oeste de hasta 100 km/h. En Mendoza, la zona alta de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato registrará fuertes temporales de nieve con viento blanco, al tiempo que los valles de San Carlos, Tunuyán, Rivadavia, Junín, San Rafael y Malargüe estarán expuestos a violentos ventarrones en superficie.
En el centro del país y el Litoral, las precipitaciones severas y el temporal serán los protagonistas de la jornada. Sectores de San Luis y Córdoba, principalmente en los departamentos San Justo, Río Primero, Marcos Juárez, Río Cuarto y la zona de Juárez Celman, sufrirán precipitaciones abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que superarían los 90 km/h bajo alerta naranja. En Santa Fe, Entre Ríos y el territorio bonaerense, los chubascos irán de moderados a severos, acompañados por una rotación de las corrientes de aire hacia el sudoeste con velocidades de hasta 50 km/h y ráfagas superiores a los 80 km/h que afectarán incluso al norte y sudoeste de Buenos Aires en distritos como Pergamino, Junín, Chivilcoy, Bolívar y Pehuajó.
Temporales nivel naranja en la Patagonia
Finalmente, la Patagonia quedará bajo el impacto de un severo temporal de viento, lluvias y nieve. En Neuquén y Río Negro se aguardan ráfagas de más de 100 km/h que rotarán al sector sur hacia la noche. Más al sur, sobre Chubut y Santa Cruz, las zonas mesetarias y cordilleranas de Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado y Escalante enfrentarán lluvias persistentes que alcanzarán el nivel naranja con marcas de hasta 40 milímetros acumulados, además de nevadas continuas de hasta 20 centímetros en las áreas cordilleranas de Futaleufú, Cushamen y Languiñeo.