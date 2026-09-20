Alerta naranja y amarilla en 18 provincias: viento Zonda, tormentas severas y y ráfagas de 100 km/h azotan a la Argentina

Viento Zonda en el NOA y condiciones extremas en Cuyo

En el norte argentino, los avisos por viento Zonda se concentran en la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. La contingencia de este fenómeno se extiende también a los valles salteños de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, mientras que la Puna y el monte catamarqueño experimentarán el mismo escenario en sectores como Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán. En Tucumán, el flujo seco del oeste afectará la Puna de Tafí del Valle. Para todas estas regiones se prevén velocidades sostenidas de 30 a 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, provocando una brusca caída en la visibilidad, un marcado ascenso de la temperatura y valores muy bajos de humedad.