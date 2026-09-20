Alerta por viento Zonda en Tucumán y el resto del NOA: cuáles son las zonas de mayor riesgo

Resumen para apurados
- El SMN emitió este domingo un alerta amarillo por viento Zonda en Tucumán y el NOA ante la llegada de ráfagas intensas, calor y sequedad extrema que podrían provocar daños.
- El fenómeno afectará zonas de montaña y valles en Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, con vientos que superarán los 70 km/h y generarán un repentino ascenso térmico.
- Las condiciones meteorológicas podrían interrumpir actividades cotidianas y reducir la visibilidad, elevando el riesgo de incidentes e incendios en toda la región.
Un viento fuerte, seco y de elevada temperatura se instalará sobre el sector occidental del Norte argentino este domingo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en la jornada de hoy, numerosas provincias de la región se verán afectadas por el viento Zonda, elevando los niveles de alerta a amarillo y remarcando que podría causar daños e interrumpir las actividades cotidianas.
El temporal se instalará en el norte argentino este domingo, en un panorama meteorológico que advierte una diversidad de eventos como tormentas, nevadas, lluvias intensas y ráfagas de hasta 100 km/h. Para esta ocasión, desde el Sistema de Alerta Temprana del SMN señalaron que Jujuy, Salta, Catamarca, parte de Tucumán y La Rioja serán alcanzadas por el fenómeno.
Impacto del Zonda en Jujuy y Salta
En la provincia de Jujuy, el fenómeno comenzará a sentirse durante la tarde, específicamente en el lapso comprendido entre las 12 y las 18. Las áreas afectadas abarcan las zonas montañosas de los departamentos Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. Se esperan vientos sostenidos con velocidades de entre 30 y 50 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 70 km/h, lo que provocará una drástica reducción de la visibilidad, sequedad extrema en el ambiente y un repentino ascenso térmico.
De igual manera, el panorama meteorológico para la provincia de Salta prevé que las ráfagas se intensifiquen durante las horas de la tarde. La alerta amarilla rige sobre la amplia región de los valles, alcanzando a las localidades de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.
Catamarca, Tucumán y La Rioja bajo riesgo
Por su parte, en Catamarca y el sector oeste de Tucumán, los efectos del Zonda se extenderán desde la tarde y se mantendrán hasta la noche, entre las 18 y las 00. El área bajo alerta comprende la zona de la Puna en Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén, Santa María y Tafí del Valle, además de los sectores de monte pertenecientes a Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta.
Finalmente, la provincia de La Rioja presentará un escenario climático contrastante. Mientras en el sector cordillerano rigen advertencias por vientos fuertes y nevadas, en las zonas bajas de los departamentos de Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina el viento Zonda se manifestará con fuerza desde la tarde y durante el transcurso de la noche.