Alerta por viento Zonda en Tucumán y el resto del NOA: cuáles son las zonas de mayor riesgo

Impacto del Zonda en Jujuy y Salta

En la provincia de Jujuy, el fenómeno comenzará a sentirse durante la tarde, específicamente en el lapso comprendido entre las 12 y las 18. Las áreas afectadas abarcan las zonas montañosas de los departamentos Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. Se esperan vientos sostenidos con velocidades de entre 30 y 50 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 70 km/h, lo que provocará una drástica reducción de la visibilidad, sequedad extrema en el ambiente y un repentino ascenso térmico.