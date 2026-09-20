SociedadClima y ecología

Alerta por viento Zonda en Tucumán y el resto del NOA: cuáles son las zonas de mayor riesgo

Con ráfagas intensas, ambiente muy seco y marcado ascenso térmico, el fenómeno se extenderá entre la tarde y la noche según cada región, según el pronóstico extendido del SMN.

El SMN advirtió por la llegada de viento Zonda este domingo.
El SMN advirtió por la llegada de viento Zonda este domingo. (Imagen Web)
Por Redacción LA GACETA Hace 4 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este domingo un alerta amarillo por viento Zonda en Tucumán y el NOA ante la llegada de ráfagas intensas, calor y sequedad extrema que podrían provocar daños.
  • El fenómeno afectará zonas de montaña y valles en Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, con vientos que superarán los 70 km/h y generarán un repentino ascenso térmico.
  • Las condiciones meteorológicas podrían interrumpir actividades cotidianas y reducir la visibilidad, elevando el riesgo de incidentes e incendios en toda la región.
Resumen generado con IA

Un viento fuerte, seco y de elevada temperatura se instalará sobre el sector occidental del Norte argentino este domingo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en la jornada de hoy, numerosas provincias de la región se verán afectadas por el viento Zonda, elevando los niveles de alerta a amarillo y remarcando que podría causar daños e interrumpir las actividades cotidianas.

Alerta naranja y amarilla en 18 provincias: viento Zonda, tormentas severas y y ráfagas de 100 km/h azotan a la Argentina

Alerta naranja y amarilla en 18 provincias: viento Zonda, tormentas severas y y ráfagas de 100 km/h azotan a la Argentina

El temporal se instalará en el norte argentino este domingo, en un panorama meteorológico que advierte una diversidad de eventos como tormentas, nevadas, lluvias intensas y ráfagas de hasta 100 km/h. Para esta ocasión, desde el Sistema de Alerta Temprana del SMN señalaron que Jujuy, Salta, Catamarca, parte de Tucumán y La Rioja serán alcanzadas por el fenómeno.

Impacto del Zonda en Jujuy y Salta

En la provincia de Jujuy, el fenómeno comenzará a sentirse durante la tarde, específicamente en el lapso comprendido entre las 12 y las 18. Las áreas afectadas abarcan las zonas montañosas de los departamentos Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. Se esperan vientos sostenidos con velocidades de entre 30 y 50 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 70 km/h, lo que provocará una drástica reducción de la visibilidad, sequedad extrema en el ambiente y un repentino ascenso térmico.

De igual manera, el panorama meteorológico para la provincia de Salta prevé que las ráfagas se intensifiquen durante las horas de la tarde. La alerta amarilla rige sobre la amplia región de los valles, alcanzando a las localidades de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

El SMN advirtió por la llegada de viento Zonda este domingo en la región del NOA. El SMN advirtió por la llegada de viento Zonda este domingo en la región del NOA. Imagen: SMN

Catamarca, Tucumán y La Rioja bajo riesgo

Por su parte, en Catamarca y el sector oeste de Tucumán, los efectos del Zonda se extenderán desde la tarde y se mantendrán hasta la noche, entre las 18 y las 00. El área bajo alerta comprende la zona de la Puna en Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén, Santa María y Tafí del Valle, además de los sectores de monte pertenecientes a Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta.

Finalmente, la provincia de La Rioja presentará un escenario climático contrastante. Mientras en el sector cordillerano rigen advertencias por vientos fuertes y nevadas, en las zonas bajas de los departamentos de Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina el viento Zonda se manifestará con fuerza desde la tarde y durante el transcurso de la noche.

Temas Servicio Meteorológico NacionalClimaClima en Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán bajo alerta amarilla por frío extremo: cuáles son los muncipios afectados por temperaturas peligrosas

Tucumán bajo alerta amarilla por frío extremo: cuáles son los muncipios afectados por temperaturas peligrosas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Alerta amarilla por nevadas y temperaturas en ascenso: el panorama meteorológico del país a días de la primavera

Alerta amarilla por nevadas y temperaturas en ascenso: el panorama meteorológico del país a días de la primavera

Alerta naranja y amarilla en 18 provincias: viento Zonda, tormentas severas y y ráfagas de 100 km/h azotan a la Argentina

Alerta naranja y amarilla en 18 provincias: viento Zonda, tormentas severas y y ráfagas de 100 km/h azotan a la Argentina

Alerta amarilla por nieve y temperaturas peligrosas: el mapa del frío extremo que afecta a gran parte del país

Alerta amarilla por nieve y temperaturas peligrosas: el mapa del frío extremo que afecta a gran parte del país

Lo más popular
Graneros: Huesen denunció agresiones pero en la Intendencia niegan vínculos con el incidente
1

Graneros: Huesen denunció agresiones pero en la Intendencia niegan vínculos con el incidente

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos
2

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
3

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
4

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ
5

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ

Ranking notas premium
Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”
1

Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”

Dimes y diretes: Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza, afirmó Manzur
2

Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur

Presunto tráfico de influencias: “Un juez civil no puede dar por cerrada una investigación penal que sigue abierta”
3

Presunto tráfico de influencias: “Un juez civil no puede dar por cerrada una investigación penal que sigue abierta”

Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei
4

Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei

Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase”
5

Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase”

Más Noticias
La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Alerta por el Súper Niño: ¿qué provincia argentina se prepara para un escenario de lluvias extremas e inundaciones?

Alerta por el Súper Niño: ¿qué provincia argentina se prepara para un escenario de lluvias extremas e inundaciones?

Súper Niño en Argentina: dónde habrá excesos de lluvias y en qué zonas no será grave

Súper Niño en Argentina: dónde habrá excesos de lluvias y en qué zonas no será grave

Gran Hermano 2026: cuánto dinero ganó la tucumana Sol Abraham y qué incluye el premio

Gran Hermano 2026: cuánto dinero ganó la tucumana Sol Abraham y qué incluye el premio

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

El hijo de Emanuel Ortega rompió el silencio sobre Julieta Prandi y sorprendió con su confesión

El hijo de Emanuel Ortega rompió el silencio sobre Julieta Prandi y sorprendió con su confesión

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Comentarios