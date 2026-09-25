Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Cruces por la fiduciaria: “no coincido para nada”.- El gobernador Osvaldo Jaldo salió al cruce de las críticas que lanzó la oposición sobre la iniciativa del Poder Ejecutivo para crear una fiduciaria para otorgar financiamiento. La legisladora radical Silvia Elías de Pérez planteó que podría convertirse en una “caja política” de cara a las elecciones de 2027, algo que fue rechazado por el mandatario. Sostuvo que las críticas responden a una falta de conocimiento sobre el proyecto. “No coincido para nada. Creo que no han leído el proyecto y, si no lo han leído, no lo han entendido”, afirmó. El mandatario explicó que la iniciativa se vincula con un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Según detalló, el objetivo es canalizar financiamiento para quienes producen en Tucumán. Señaló que la Caja Popular de Ahorros no se encuentra actualmente en condiciones de otorgar créditos destinados a las actividades privadas. Elías de Pérez reprochó que se proponga crear una entidad nueva para manejar recursos públicos, con otra estructura y más gastos. “Jaldo quiere crear la Caja Particular Electoral. Una entidad nueva con funciones que ya tiene la caja popular pero con escasos controles”, había dicho.