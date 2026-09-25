Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Cruces por la fiduciaria: “no coincido para nada”.- El gobernador Osvaldo Jaldo salió al cruce de las críticas que lanzó la oposición sobre la iniciativa del Poder Ejecutivo para crear una fiduciaria para otorgar financiamiento. La legisladora radical Silvia Elías de Pérez planteó que podría convertirse en una “caja política” de cara a las elecciones de 2027, algo que fue rechazado por el mandatario. Sostuvo que las críticas responden a una falta de conocimiento sobre el proyecto. “No coincido para nada. Creo que no han leído el proyecto y, si no lo han leído, no lo han entendido”, afirmó. El mandatario explicó que la iniciativa se vincula con un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Según detalló, el objetivo es canalizar financiamiento para quienes producen en Tucumán. Señaló que la Caja Popular de Ahorros no se encuentra actualmente en condiciones de otorgar créditos destinados a las actividades privadas. Elías de Pérez reprochó que se proponga crear una entidad nueva para manejar recursos públicos, con otra estructura y más gastos. “Jaldo quiere crear la Caja Particular Electoral. Una entidad nueva con funciones que ya tiene la caja popular pero con escasos controles”, había dicho.
Catalán y otros libertarios, con Milei, en Nueva York.- El presidente de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán, Lisandro Catalán, participó de la de la disertación del presidente Javier Milei “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, en Nueva York, que estuvo organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI). Al finalizar el encuentro, el directivo de YPF se abrazó y tomó fotografías con el jefe de Estado. También se saludaron con Milei la diputada y candidata a intendenta por San Miguel de Tucumán, Soledad Molinuevo, y Manuel “Manu” Guisone, coordinador de los equipos y mesas técnicas de LLA.
Inauguraron un merendero en la Capital.- Libres del Sur, espacio que encabeza el ministro Federico Masso (Desarrollo Social), inauguró el Merendero Arcoiris en el barrio Crucero Belgrano, ubicado en la zona sur de la Capital. Francisca y Juan, vecinos de la zona, abrieron las puertas de su hogar con el objetivo de brindar contención, asistencia alimentaria y un punto de encuentro para las familias del sector. La actividad contó con la participación del legislador Ernesto Gómez Rossi y del concejal capitalino Gastón Gómez. “Este nuevo espacio busca, en estos tiempos difíciles, ser un lugar de contención para las familias y de organización para los vecinos del barrio”, dijo el parlamentario. El edil, en tanto, remarcó el rol del Estado provincial frente a las políticas nacionales. “Es en el territorio donde la gente se organiza para pelear esta situación y darle batalla a la crisis a la que nos ha llevado el gobierno de Milei”, dijo.
Cumbre capitalina en Villa Amalia con Chahla .- El vicegobernador Miguel Acevedo y el legislador Rolando “Tano” Alfaro acompañaron a la intendenta, Rossana Chahla, en una jornada con vecinos y vecinas en el Club Hernando de Magallanes, en Villa Amalia. “Nos encontramos para escucharlos y conversar sobre lo que todavía necesita el barrio. Un Estado presente también se ve en la obra pública. En esta zona revalorizamos plazas, erradicamos basurales y realizamos otros trabajos para mejorar los espacios que compartimos”, destacó la jefa capitalina.
Lacunza, con un tucumano y en modo candidato.- Con la mira puesta en las elecciones nacionales de 2027, el ex ministro macrista Hernán Lacunza publicó una foto con parte de su equipo político y presentó a sus colaboradores del proyecto presidencial. Entre ellos, se divisó al concejal taficeño Benjamín Terraf, muy cerca de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. La imagen fue tomada en la sede central de PRO, en Balcarce 412. Lacunza cuenta con el visto bueno de Macri y del diputado Fernando de Andreis, secretario general del partido. Según trascendió, Lacunza no descarta competir en coalición junto con la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y el Partido Socialista si las negociaciones con LLA finalmente no da buenos frutos. El precandidato aspira a recorrer un largo camino hacia los comicios presidenciales de 2027. De hecho, el fin de semana anunció que se tomará licencia como vicepresidente de Racing en plena crisis del club.