Polémica judicial

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Entidades de la magistratura rechazaron el pedido de juicio político promovido por el Ejecutivo porteño y remarcaron que el control de convencionalidad no equivale a consagrar impunidad.

La jueza De Marinis declaró inconstitucional un artículo de la controvertida ley de bajada de edad en la punibilidad.
La jueza De Marinis declaró inconstitucional un artículo de la controvertida ley de bajada de edad en la punibilidad.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Asociaciones de jueces respaldaron a la magistrada De Marinis tras el pedido de juicio político del Ejecutivo porteño por frenar la baja de edad de imputabilidad en la Ciudad.
  • La jueza declaró inconstitucional un artículo de la controvertida ley. Las entidades señalaron que el control de convencionalidad judicial no consagra impunidad.
  • El conflicto profundiza la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo porteño respecto a la independencia judicial y los límites del debate sobre la punibilidad juvenil.
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