Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Resumen para apurados
- Asociaciones de jueces respaldaron a la magistrada De Marinis tras el pedido de juicio político del Ejecutivo porteño por frenar la baja de edad de imputabilidad en la Ciudad.
- La jueza declaró inconstitucional un artículo de la controvertida ley. Las entidades señalaron que el control de convencionalidad judicial no consagra impunidad.
- El conflicto profundiza la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo porteño respecto a la independencia judicial y los límites del debate sobre la punibilidad juvenil.
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